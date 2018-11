Epicentrum Blesku: Zvýšení rodičovské? Pro živnostníky nic neřeší, stěžuje si jedna z nich

Všem, kteří se 1. ledna 2020 budou starat o dítě do věku čtyř let, bude navýšen rodičovský příspěvek z původních 220 tisíc na 300 tisíc korun. V případě vícerčat částka vzroste dokonce o 120 tisíc korun. Návrh, na kterém se shodly ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a financí Alena Schillerová (ANO), musí ještě formálně schválit vláda, poslanci a podepsat prezident.

Jenže ne všem zvýšení příspěvku pomůže, řekla v pořadu Blesku Epicentrum maminka dvouměsíčního miminka Pavla Ortová. „Jsem živnostník, žiju v Praze na Letné a přežití by bylo téměř nemožné, kdybych měla vyjít z toho, co mi dává stát,“ stěžuje si. Systém, který neumožňuje živnostníkům čerpat peníze svobodněji, se jí nelíbí. Zastropování příspěvku na 7600 korun měsíčně se týká těch, kteří nepobírali takzvanou mateřskou a hned po narození dítěte začali čerpat právě rodičovský příspěvek.

„Po 15ti letech práce beru za měsíc 7600 korun, stejně jako lidi, co nikdy nepracovali,“ stěžuje si maminka živnostnice. Hned po šestinedělí musela prý začít pracovat, aby udržela rodinný rozpočet.

„Pořídit si dítě je ekonomická sebevražda,“ glosuje současnou situaci rodin s malými dětmi maminka Pavla Ortová.

Zásadní je pro ni výše měsíčního čerpání rodičovské, kterou si ovšem jako OSVČ nastavit nemůže. Naopak, jako živnostník ještě každý měsíc bez ohledu na to, kolik vydělá, musí platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Přestože jí prý osobně navýšení rodičovské ve chvíli, kdy ji nemůže čerpat flexibilně, až tolik nepomůže, považuje ho za nutnost, která měla přijít už dávno. „Podle mě lidi, kteří mají vysokoškolské vzdělání a přemýšlí o penězích, současná rodičovská může odradit,“ říká maminka Pavla Ortová.

Ani mikrojesle, dětské skupiny a sdílená pracovní místa pro rodiče, tedy další novinky, které chce zavést ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová Pavlu Ortovou nenadchly. „Ani to jako OSVČ příliš nevyužiju. V tom, jak rychle se potřebuju vrátit do práce, je hlavní motivací finanční situace. To, co teď beru za zakázky, dělám proto, abychom si jakžtakž udrželi životní úroveň. Mám partnera, který je student, a to, co nás drží, je naše rodina. Člověk ale na rodičích nechce být závislý,“ uzavírá Pavla Ortová.

Pro rodiče ovšem český stát nabízí dle slov ministryně Maláčové jeden z nejflexibilnějších rodičovských příspěvků vůbec. Od 1. ledna 2020 navíc navýšený o 80 tisíc korun, v případě vícerčat dokonce o 120 tisíc korun.

Příspěvek se bude týkat všech dětí, které se narodily po 1. lednu 2016. „Tlustou čáru musíme někde stanovit, je mi to líto, děti narozené 1. 1. 2016 už nárok nemají,“ přiznává ministryně Maláčová.

„Jediné, co můžu bez jakéhokoliv sarkasmu doporučit, je pořídit si další dítě. Mrzí mě to,“ dodává Jana Maláčová.