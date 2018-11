Rodičovská se zvýší na 300 tisíc. Peníze dostanou i ti, kdo příspěvek vyčerpali

„Dnes se mi podařilo prosadit navýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun, tedy ze současných 220 na 300 tisíc korun, s platností od 1. ledna 2020. Navýšení se bude týkat všech rodin s dítětem do čtyř let, bez ohledu na to, jestli už rodiče příspěvek vyčerpali nebo ne,“ uvedla na Twitteru ministryně práce a sociálních věcí. I rodiny s vyčerpaným příspěvkem a dětmi, které budou 1. ledna 2020 mladší čtyř let, dostanou 80 tisíc navíc.

Úřad Maláčové chtěl původně příspěvek zvýšit ve dvou etapách. Nejdřív by rostl příští rok od 1. července o 40 tisíc korun, do konce volebního období pak ještě o dalších 40 tisíc korun.

Více peněz, ale později

Podle posledního plánu se tedy zvedne příspěvek jednorázově více, ale později. Část rodičů tak zřejmě dostane méně peněz. Kdyby bylo realizováno zvýšení od poloviny roku 2019, mohli mít 260 tisíc korun. Dnes činí rodičovský příspěvek 220 tisíc.

Schillerová preferovala variantu zvýšení o celou částku od roku 2020, navrhovaný rozpočet na příští rok totiž se zvýšením nepočítá. „Moje preferovaná varianta zvýšit v té vyšší částce, to znamená 300 tisíc od 1. ledna 2020, abychom se na to mohli rozpočtově připravit,“ řekla ministryně financí už dříve pro Českou televizi.

Zvýšení o 80 tisíc korun, na kterém se koalice dohodla, bude stát vládu více než sedm miliard ročně. Pro růst jsou v Poslanecké sněmovně všechny strany. Argumentují třeba tím, že stát dávku nezvyšoval více než deset let. S navýšením rodičovské na 300 tisíc korun operoval už předchůdce Maláčové Petr Krčál (ČSSD), který z funkce odešel po skandálu s opisováním diplomové práce.