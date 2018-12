Hrozí nedostatek pediatrů, varuje Prymula. Podvody s očkováním chce trestat

Snižující se počet dětských lékařů a odmítání očkování. To jsou dvě témata, která jsou v Česku velmi aktuální a ministerstvo zdravotnictví je chce řešit. Tvrdí to náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Některým regionům podle něj hrozí, že zcela přijdou o svého pediatra, pracuje se tak několika variantách, jak je přivést zpět. A slibuje, že ministerstvo zdravotnictví si došlápne na doktory, kteří podvádějí s očkováním. Prymula to řekl v pořadu Blesku Epicentrum.

Podle Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost plánuje v následujících letech zavřít svou ordinaci téměř třetina pediatrů. To znamená, že by v podstatné části Česka zcela vymizeli. Podle Prymuly tento scénář je reálný, ačkoli za něj není rád.

„Bohužel obor praktické dětské lékařství má nejdelší průměrnou střední délku a ta se pohybuje někde na úrovni 59 let,“ vysvětluje náměstek s tím, že to znamená, že tito lidé brzy odejdou do důchodu.

Může se tak stát, že některé regiony o svého pediatra zcela přijdou. A to je černý scénář, který si Prymula nepřeje. „Nedostatek pediatrů je jedna z vrcholových priorit, které na resortu aktuálně řešíme,“ ujišťuje náměstek. Doufá však, že tato situace nenastane, protože by to podle něj znamenalo snížení dostupné péče.

Léčit děti? Ani za sto tisíc! Noví pediatři nejsou, staří nemají nástupce

Aktuální stav se podle Prymuly bude řešit na několika frontách. V první řadě bude třeba upravit vzdělávání, protože současný systém negeneruje tolik pediatrů, kolik by bylo třeba. Pak se bude pokračovat v podpoře ze strany zdravotních pojišťoven a v neposlední řadě ze strany obcí. Už nyní se podle náměstka běžně děje, že obec si například vytipuje budoucího pediatra a tomu poskytuje stipendium, aby po škole nastoupil právě k nim.

Pomoci by mohli také praktičtí lékaři pro dospělé. Podle Prymuly to ale není ideální – péče o děti je značně jiná. Tito doktoři by proto mohli ošetřovat jen nejstarší děti.

Falešná razítka o očkování? „Vůbec nejhorší věc“

Další problém, který ministerstvo zdravotnictví intenzivně řeší, je klesající proočkovanost populace. Mýtů o očkování koluje mezi lidmi hodně a Prymula přiznává, že ministerstvo řešení této situace „trochu zaspalo“. Jedním dechem ale dodává, že to není vůbec jednoduché. „Musíme na tu veřejnost více působit,“ říká náměstek.

Podle odborníka jsme se do této situace dostali díky tomu, že jsme dlouho žili v relativním klidu. „Naše společnost přestala vnímat rizika infekčních nemocí,“ vysvětluje Prymula. Dříve byla proočkovanost někde kolem 98 procent, dnes klesla na 90 procent. I to stačí, aby začaly vznikat vážné problémy.

Spalničky zaplavují Evropu. Lidé zapomínají, jak je to děsivá nemoc, varují zdravotníci

„Nikdo si neuvědomuje, že jakmile skončíme s tím očkováním, tak ty epidemie se vrací a případ spalniček je zcela klasický,“ popisuje Prymula, proč se nemoc, která z Česka téměř vymizela, vrátila. Podle něj podobný scénář nastal v několika zemích.

Jako jeden z největších problémů v problematice očkování vnímá doktory, kteří dětem do průkazu napíšou, že jsou očkované, i když nejsou. „Tohle je vůbec nejhorší věc,“ říká náměstek. Celé je to zhoršené tím, že zjišťování těchto podovů je složité, i když ne nemožné. Pokud tohle doktor udělá, může ztratit licenci. Ministerstvo tyto případy řeší a slibuje, že je bude řešit.