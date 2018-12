V Česku údajně do pěti let hrozí uzavření ordinací třetiny dětských lékařů. Jak to ovlivní péči o nejmenší? A jak zastavit epidemii spalniček? Nejen o tom byla řeč ve čtvrtečním Epicentru s náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní péči a epidemiologem Romanem Prymulou.