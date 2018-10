Lidé mnohdy chybně zimní čas považují za protiklad k času letnímu. Ve skutečnosti se ale poslední neděli v říjnu přechází na čas standardní (středoevropský čas – SEČ), též astronomický.

Důvodem existence letního času (středoevropský letní čas – SELČ) byla původně úspora elektrické energie. K prvnímu zavedení SELČ došlo v roce 1916 během první světové války. Vlády chtěly v letním období zapínat pouliční osvětlení později. Noci jsou totiž v létě kratší a lidé byli aktivnější ve večerních hodinách než v ranních. Bylo tedy potřeba „přesunout večer“ na dobu, ve které ještě svítí slunce. Dnes už jsou ale podle kritiků střídání času úspory energie minimální.

Mezi prvními na SELČ přecházely Německo a Rakousko-Uhersko, tedy i české země. Postupně se přidala i řada dalších zemí. Dnes se čas pravidelně mění na letní ve většině evropských a severoamerických států.

Zimní čas byl jen jednou

Skutečný zimní čas byl u nás v historii zaveden pouze jednou. Stalo se tak 1. prosince 1946 a skončil 23. února 1947. Stejně jako letní, i zimní čas od standardního dělila jedna hodina, čas se ale posouval opačným směrem. Rozdíl mezi letním a zimním časem tak byly dvě hodiny.

Čas se v roce 1946 z letního na zimní neměnil v jeden den. Nejdříve se klasicky poslední neděli v říjnu čas změnil z letního na standardní, poté se v prosinci posunul na zimní. Letní čas je za dveřmi: Kdy nastane a proč ho ještě pořád máme?

Také argumentem pro existenci zimního času byla energetika. Elektrárny nedokázaly v ranních (7.–8. hodina) a večerních (16.–20. hodina) špičkách vyrábět dostatek elektřiny. Bylo tedy potřeba „posunout den“ tak, aby v tento čas bylo denní světlo. Noc trvá v zimních měsících přibližně osm hodin.

Příslušný zákon, jehož součástí je i zimní čas, nikdy nebyl zrušen a v České republice a na Slovensku existuje i dnes. Není ale zaveden, v naší zemi se tak střídají pouze SEČ a SELČ.

Proč se mění čas a čeká nás poslední změna? Kritici se dočkali

Hodina „navíc“ přijde možná naposledy

Na začátku září Evropská komise rozhodla o zrušení povinného střídání času. Ručičky hodinek by se podle jejího rozhodnutí měly naposledy posouvat na jaře 2019. Od té doby by měl trvale zůstat letní čas, pokud by některé země více stály o standardní čas, čekala by je poslední změna na podzim 2019.

Světový čas: Proč existují časová pásma a co je UTC?

O vlivu změny času na zdraví čtěte ZDE

Čtěte více na Blesk.cz: