Propustí Ratha na podmínku? Svaz pacientů se za něj zaručí a chce ho jako odborníka

Svaz pacientů České republiky se chce za Ratha zaručit. Jeho prezident Lubomír Olejár u soudu uvedl, že organizace s Rathem spolupracovala od roku 2005, kdy s ním konzultovala zdravotnické věci. Rath podle něj dával konzultace bezplatně, ročně jich mohlo být až 70.

„Využili bychom jeho odborných znalostí, aby nám zpracovával stanoviska. Chtěli bychom ho aktivizovat do role pacientského ombudsmana pro střední Čechy,“ řekl Olejár. Uvedl, že by ho v organizaci měli rádi i v grémiu. Olejár také chce, aby Rathovy děti měly doma tátu.

Státní zástupkyně u soudu v Brně navrhla žádost o podmíněné propuštění Ratha ze tří důvodů zamítnout.

Pověstná krabice

Policie Ratha zadržela v květnu 2012 se sedmimilionovým úplatkem, který si nesl v krabici od vína. Pražský vrchní soud později uznal Rathovu vinu v případech ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici nedaleko Prahy.

V této takzvané první větvi kauzy si Rath vyslechl sedmiletý trest vězení a dostal také desetimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti.

Z částky zatím zaplatil zhruba polovinu. Právě to je podle státní zástupkyně jeden z důvodů, proč ho nepropustit. Vzhledem k tomu by mu soud mohl uložit náhradní trest, který zněl na 2,5 roku, reálně by tak Rathovi za nezaplacení poloviny částky hrozil asi rok a čtvrt vězení. Rath uvedl, že v případě propuštění by peněžitý trest mohl lépe splácet, měsíčně až 60 tisíc korun.