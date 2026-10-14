Hádka skončila vraždou! Alex zasadil Libuši 21 bodných ran: Odsedí si 20 let

Muž dostal 20 let vězení za brutální vraždu partnerky Libuše
Muž dostal 20 let vězení za brutální vraždu partnerky Libuše
Alexandr Libuši zasadil přes 20 bodných ran
Za brutální čin vyfasoval 20 let vězení
K incidentu došlo v únoru ve slovenské obci Helcmanovce
Autor: Kamil Morávek - 
14. října 2026
12:03

Partnerské neshody skončily ve slovenské obci Helcmanovce vraždou. Alexandr své družce Libuši zasadil jednadvacet bodných ran a následně se sám pokusil o sebevraždu. Všemu předcházela hádka. Za brutální čin dostal muž u soudu 20 let vězení.

Ve slovenské obci Helcmanovce došlo v únoru k brutální vraždě. Alexandr ráno doprovázel do práce svou partnerku Libuši (†42). Po cestě se dvojice začala hádat. Alexandr během hádky vytáhl nůž a Libuši zasadil jednadvacet bodných ran! Mířil především do oblasti břicha a hlavy.

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Když přišel domů, měl na krku řezné rány, kvůli kterým nedokázal mluvit. Dětem tak na papírek napsal, že jim zabil matku a ať zavolají policii. Ženu záchranáři převezli do nemocnice. Zemřela o dva dny později. Muž nejprve tvrdil, že ho žena během hádky bodla jako první. Později se však přiznal.

Soud ho za hrůzný čin poslal na dvacet let do vězení. „Obžalovaný neposkytl ženě, ležící na zemi a bojující o život žádnou pomoc. Z místa navíc utekl,“ zdůvodnil podle TV Markíza přísný trest předseda Krajského soudu Košice.

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Policie dopadla muže podezřelého z vraždy z roku 2010, k níž došlo v Karlíně.
Zdroj: Policie ČR

Muž dostal 20 let vězení za brutální vraždu partnerky Libuše
Muž dostal 20 let vězení za brutální vraždu partnerky Libuše
Alexandr Libuši zasadil přes 20 bodných ran
Za brutální čin vyfasoval 20 let vězení
K incidentu došlo v únoru ve slovenské obci Helcmanovce

Témata:
Slovenskohelcmanovcevraždasebevraždavěznice
Kamil Morávek
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