Otec vyvraždil celou rodinu: Zastřelil manželku i šest dětí, pak zapálil dům

Otec zabil manželku i šest dětí, pak spáchal sebevraždu.
Otec zabil manželku i šest dětí, pak spáchal sebevraždu.
Kristopher a Amanda Karolkiewiczovi
Otec zabil manželku i šest dětí, pak spáchal sebevraždu.
Otec zabil manželku i šest dětí, pak spáchal sebevraždu.
Autor: Štěpánka Grofová - 
2. srpna 2026
05:00

Nevídaná rodinná tragédie otřásla americkým státem Michigan. Kristopher Karolkiewicz podle policie zastřelil svou manželku Amandu a jejich šest dětí ve věku od pěti do patnácti let. Poté založil požár domu a spáchal sebevraždu. Až nyní navíc vyšlo najevo, že jeho žena už před dvěma lety psala o strachu z odchodu z manželství.

Vyšetřování hrůzného případu z amerického státu Michigan přineslo nové informace. Devětatřicetiletá Amanda „Mandy“ Karolkiewiczová měla už v roce 2024 anonymně popsat problémy v manželství a přiznat, že se bojí odejít od svého muže. O několik let později, 24. července, podle policie zastřelil ji i jejich šest dětí ve věku od pěti do patnácti let, poté založil požár domu a nakonec obrátil zbraň proti sobě.

Na starší příspěvky na Redditu upozornil deník Detroit News, jenž ověřil, že účet skutečně patřil Amandě. Žena tehdy hledala radu ve skupině zaměřené na partnerské vztahy. Popsala, že po manželově citové nevěře začali navštěvovat manželskou poradnu, zároveň ale pochybovala, zda má jejich vztah ještě budoucnost.

Bála se odejít

„Máme šest dětí, takže představa odchodu je neskutečně děsivá. Celou dobu tu byly zásadní varovné signály, jen jsem je kvůli vlastním traumatům přehlížela,“ napsala Amanda.

Dodala také, že její muž vyrůstal podle jejích slov v toxickém rodinném prostředí, kde bylo běžné lhát téměř o všem. Přesto věřila, že se situace může zlepšit. Manžel docházel na individuální terapii, řešil závislost na alkoholu a dvojice začala navštěvovat manželskou poradnu.

Ani to ale nestačilo. Amanda uvedla, že opakovaně zjišťovala další nepravdy a měla pocit, že před ní partner stále něco skrývá. Popsala také, že velmi těžce snášel jakoukoli kritiku.

Dům zapálil po střelbě

Podle úřadu šerifa okresu Ottawa zastřelil Kristopher Karolkiewicz svou manželku i všech šest dětí v rodinném domě v Grand Haven Township. Následně na několika místech založil požár a spáchal sebevraždu. Pitvy potvrdily, že všichni zemřeli na střelná zranění. Motiv činu zatím vyšetřovatelé nezveřejnili.

Milovaná učitelka

Amanda pracovala jako suplující učitelka na základní škole. Místní školský obvod na ni vzpomíná jako na laskavou a obětavou ženu, ochotnou kdykoli pomoci dětem i kolegům.

Rodina zesnulé ve zveřejněném prohlášení uvedla, že ztrátu dcery a šesti vnoučat nelze slovy popsat. Přátelé mezitím založili veřejnou sbírku, jejíž výtěžek má pokrýt náklady spojené s pohřbem a později posloužit ke vzniku stipendijního fondu na památku zavražděných dětí.

Otec zabil manželku i šest dětí, pak spáchal sebevraždu.
Otec zabil manželku i šest dětí, pak spáchal sebevraždu.
Kristopher a Amanda Karolkiewiczovi
Otec zabil manželku i šest dětí, pak spáchal sebevraždu.
Otec zabil manželku i šest dětí, pak spáchal sebevraždu.

Témata:
dětiotecrodinavražda a sebevraždapožárRedditmanželstvíMichiganOttawaThe Detroit News
Štěpánka Grofová
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