Vraždu manželky Míši maskoval jako sebevraždu: Muž si má odsedět 17 let
Krajský soud v Pardubicích v pátek poslal na 17 let do vězení muže z Orlickoústecka. Ten podle obžaloby zavraždil svou manželku a její smrt se pokusil naaranžovat jako sebevraždu. Soud dospěl k závěru, že šlo o plánovaný čin. Napsal také falešný dopis na rozloučenou a další kroky, které měly zakrýt skutečný průběh smrti. Rozsudek zatím není pravomocný, obžalovaný se proti němu okamžitě odvolal.
Soudní síň byla plná, rozsudek si přišli vyslechnout rodinní příslušníci obžalovaného i poškozené. Soud 17 let vězení uložil zejména s ohledem na to, že podle jeho závěru šlo o plánovanou vraždu, kterou se muž následně pokusil zamaskovat jako sebevraždu. Za mimořádně závažné soud označil také přípravu dopisu na rozloučenou, podání léčiv a další kroky, které měly vytvořit dojem, že žena zemřela vlastní rukou.
Podle obžaloby měl Pavel (43) loni v lednu zavraždit svou manželku Míšu (†37), se kterou měl dvě děti. Ženu měl nejprve omámit prášky na spaní a další psychotropní látkou, poté jí nasadit na hlavu pytel na odpadky a znehybnit ji, aby se nemohla bránit. Po její smrti měl tělo odvézt v jejím voze na lesní cestu na Orlickoústecku a naaranžovat ho tak, aby vše vypadalo jako sebevražda. Podle žalobce měl dokonce vytvořit falešný dopis na rozloučenou.
Jako motiv vyšetřovatelé uvádějí jeho dlouhodobý vztah s milenkou. Chtěl s ní žít, ale zároveň se nechtěl s manželkou dělit o společný majetek při rozvodu. Pavel následně oznámil, že žena i auto zmizely. Po třech dnech pátrání bylo tělo nalezeno.
Soud zároveň přiznal pozůstalým finanční odškodnění. Každé ze dvou dětí má obdržet 1,6 milionu korun. Rodiče zesnulé mají každý získat odškodné jeden milion korun, její bratr 800.000 korun a nevlastní sourozenci 500.000 a 400.000 korun.
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