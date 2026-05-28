Útočník na nádraží v Curychu pobodal několik lidí! Před očima dětí
Na vlakovém nádraží ve Winterthuru ve Švýcarsku došlo ve čtvrtek ráno k útoku nožem. Muž pobodal několik lidí, očití svědci prý dokonce slyšeli výkřiky „Alláhu Akbar“. Útok zachytila kamera.
K útoku došlo krátce před 8:30. Muž (31) podle informací švýcarského deníku Blick pobodal tři kolemjdoucí. Podle svědků, kteří incident natočili na kameru, útočník na vlakovém nádraží křičel „Alláhu Akbar“ (arabsky bůh je veliký).
„Všichni křičeli a utíkali,“ řekl jeden ze svědků. „Někdo ležel na zemi,“ dodal další. V bezprostřední blízkosti útočníka se pohybovaly děti. Zranění jsou ve věku 28, 43 a 52 let, stav některých je vážný. Na místo okamžitě vyrazily jednotky integrovaného záchranného systému. Podle místních médií se útočníka policistům podařilo dopadnout. Motiv útoku je v tuto chvíli nejasný.
