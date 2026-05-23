Prokletí thajských silnic: Auto mu přejelo hlavu! Mladík bojuje o přežití

Ethan bojuje o život v Thajsku.
Autor: Richard Selix - 
23. května 2026
14:05

Dovolená v Thajsku se změnila v noční můru. Ethan Lacey z anglického Birmingamu seděl na korbě pickupu, když z dosud nezjištěných příčin spadl na silnici. A co víc, auto ho přejelo! Teď bojuje v nemocnici o život a jeho léčba je extrémně nákladná.

Silnice v Thajsku jakoby byly prokleté. Tentokrát se stal obětí tamního provozu teprve dvacetiletý Brit. Podle dostupných informací spadl z jedoucího pick-upu. Spekuluje se dokonce i tom, že ho z korby někdo shodil. To nejhorší ale přišlo až poté.

Ethan spadl tak nešťastně, že ho pickup následně přejel a kolo zasáhlo hlavu. Utrpěl těžká poranění hlavy, včetně tří krvácení do mozku, a byl napojen na přístroje. Lékaři rodině sdělili, že jeho šance na přežití je kolem 30 %. A co víc, Ethan už nemá platné zdravotní pojištění. Rodina založila sbírku na podporu jeho léčby. Ta vyjde na desítky tisíc korun denně. 

„Ethan má 30% šanci na přežití, pokud bude dva týdny připojen k přístrojům. Přikládám jeho lékařskou zprávu o zranění, říkají, že ho v nemocnici budeme muset denně udržovat za 800 až 1000 liber. Opravdu potřebujeme pomoc a podporu od všech, kteří mohou,“ vysvětlila podle deníku Mirror jeho babička, která sbírku založila.

Video  Po srážce vlaku s autobusem v Bangkoku zemřelo 8 lidí, dalších 32 bylo zraněno  - X.com
Video se připravuje ...

