Dcera oběti imploze ponorky Titan: Nikdo se nám za smrt blízkých dosud neomluvil!

40letá Sidonie Nargeoletová je dcerou tragicky zesnulého Paula-Henriho Nargeoleta, který vloni v červnu zemřel během ponoru k vraku slavné výletní lodi Titanik. Podle Nargeoletové se po smrti jejího otce z firmy OceanGate Expeditions nikdo neozval, natož projevil soustrast s její ztrátou. Žena se svěřila i s tím, že by podobné plavby měly být uskutečněny i v budoucnu. Firma OceanGate Expeditions však svou činnost krátce po tragédii pozastavila.

Ponorka Titan společnosti OceanGate Expeditions se s pěti členy na palubě vydala na expedici k vraku Titaniku v neděli 18. června 2023. Po necelých dvou hodinách ale plavidlo ztratilo kontakt se svou mateřskou lodí Polar Prince. Trvalo dlouhých osm hodin, než společnost nahlásila pohřešovanou ponorku americké pobřežní stráži. Záchranné týmy nalezly její trosky 22. června.

Posádku tvořila pětice mužů. Šéf OceanGate Expeditions Stockton Rush, britský dobrodruh Hamish Harding, francouzský znalec Titaniku a badatel Paul-Henri Nargeolet a britský podnikatel s pákistánskými kořeny Shahzad Dawood a jeho syn Suleman.

Nikdo nás nekontaktoval!

To, jak se společnost OceanGate Expeditions po neštěstí zachovala, některé pozůstalé šokovalo. Sidonii Nargeoletové, dceři zesnulého francouzského badatele a potápěče, se dle jejích slov nikdo ze společnosti během dlouhých několika měsíců neozval.

„Jsem naštvaná, a to hlavně proto, že nás nikdo z OceanGate nekontaktoval, aby řekl, že je mrzí naše ztráta. Myslím, že aspoň tohle mohli udělat,“ svěřila se Sidonie. Podle deníku The New York Post však zástupci společnosti rodinu Paula-Henriho Nargeoleta kontaktovali.

Firma pozastavila činnost, ale..

Počátkem července roku 2023 firma OceanGate Expeditions, která katastrofickou cestu ponorkou k Titaniku uskutečnila, oznámila, že pozastavuje veškerou svoji činnost. Dlouhé měsíce nefungují webové stránky a sociální sítě společnosti. Sidonie Nargeoletová ovšem nevyloučila možnost, že by se mohly další cesty k vraku Titaniku v budoucnu znovu uskutečnit.

„Myslím, že to někdy musí udělat. Nemusíme dělat zmatek kvůli jedné špatné ponorce,“ nechala se slyšet dcera zesnulého znalce vraku Titaniku. Přiznala však, že si uvědomuje, že ponory do hlubin moře pro ni díky otci byly od mala naprosto běžné. To, že je otcova poslední cesta tak nebezpečná, si prý nepřipouštěla.

„Myslím, že je dobré, když lidé cestují ponorkou k Titaniku. Jen se nesmí zahrávat s bezpečností a lidskými životy,“ dodala Sidonie Nargeoletová.