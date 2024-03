Zkáza ponorky Titan: Pasažéři bouchali o pomoc? Rytmický zvuk přehráli v novém dokumentu

Ponorka Titan společnosti OceanGate Expeditions se vydala na expedici k vraku Titaniku v neděli 18. června 2023. Na palubě bylo pět pasažérů včetně šéfa společnosti Stocktona Rushe, který plavidlo řídil.

Necelé dvě hodiny po ponoru plavidlo ztratilo kontakt se svou mateřskou lodí Polar Prince. Trvalo ovšem dalších osm hodin, než společnost nahlásila pohřešovanou ponorku americké pobřežní stráži.

Rytmické bouchání

Mezinárodní záchrannou akci, která probíhala zhruba 700 kilometrů jižně od kanadského ostrova Newfoundland, sledoval celý svět. Když americká pobřežní stráž 20. června americká potvrdila, že zachytila v zóně pátrání „podvodní zvuky“, mnozí doufali, že vše dopadne dobře.

Jak uvádí britský deník Daily Mail, jednalo se údajně o zvuky bouchání, které přicházely ve 30 minutových intervalech. Někteří odborníci uvedli, že se mohlo jednat o SOS signály, které vydávala pětice mužů na palubě ponorky. Jiní zas uvedli, že zvuky mohly vycházet z trosek Titanu.

Zvuk byl nyní přehrán v novém dokumentu o pohřešované ponorce. Experti opět připomněli, že vzhledem k tomu, že se jednalo o pravidelné a rytmické zvuky, mohli je mít na svědomí zoufalí pasažéři ztracené ponorky. „Mohl by to být někdo, kdo klepal. Symetrie mezi těmito klepáními je neobvyklá,“ uvedl v dokument kapitán ponorky námořnictva Ryan Ramsey.

„Je to rytmické. Je to, jako by někdo vydával ten zvuk, a skutečnost, že se to opakuje, je opravdu neobvyklá,“ dodal. Záchranné týmy 22. června nalezly trosky ponorky, které se podařilo objevit přibližně 490 metrů od přídě Titaniku.

Titan vezl kromě šéfa OceanGate Expeditions Stocktona Rushe také britského dobrodruha Hamishe Hardinga, francouzského znalce Titaniku Paula-Henriho Nargeoleta a britského podnikatele s pákistánskými kořeny Shahzadu Dawooda a jeho syna Sulemana.