Matka přišla o manžela a syna při implozi ponorky Titan: Své nejbližší nemohla ani pohřbít

V červnu loňského roku celý svět sledoval záchrannou akci v severním Atlantiku u kanadských břehů. Ponorka Titan se ztratila v červnu východně od pobřeží kanadské provincie Nový Foundland a několik dní po ní pátraly týmy z několika zemí. Trosky ponorky se nakonec podařilo objevit přibližně 490 metrů od přídě Titaniku. Po ponoru došlo k implozi stroje. O život přišlo všech pět členů posádky, včetně šéfa společnosti OceanGate, jež ponor vypravovala, Stocktona Rushe. Na palubě byl i obchodník a filantrop Shahzad Dawood se svým devatenáctiletým synem Sulemanem. Na palubě lodi Polar Prince na svého manžela a syna čekala Christine Dawoodová se svou dcerou Alinou.

V ponorce ji nahradil syn

Rodina prý často vyrážela za dobrodružstvím. V roce 2019 se vypravili do Grónska. „Protože odtamtud pochází ledovec, který potopil Titanik,“ uvedla v rozhovoru pro britský deník Daily Mail Christine s tím, že její manžel dětem vysvětloval, že mají velkou výsadu vidět ledovce. Už tehdy prý Shahzad mluvil o ponoru k vraku legendární lodi. „Začali jsme o tom mluvit v roce 2018. Měla jsem jet se svým manželem,“ dodala Christine, že kvůli pandemii covidu-19 došlo k odložení ponoru.

Mezitím Suleman oslavil osmnácté narozeniny a tak se k vraku vydal se svým otcem místo ní. Představa, že bude zavřená v malé ponorce, jí prý moc nelákala. Jak její manžel, tak syn byli z ponoru ale nadšení a těšili se. „Chtěla bych zpětně, aby nejeli? Rozhodně. Ale skutečně nemohu říci, že bych jim takovou příležitost odepřela. Kdyby se vrátili a nic se nestalo, byl by to úplně jiný příběh,“ sdělila.

Balonky k narozeninám

Chvíli, kdy se dozvěděla, že záchranáři našli trosky ponorky, si bude pamatovat do konce života. „Ve chvíli, kdy jsme se dozvěděly, že našli trosky a nikdo nepřežil, jsme se s Alinou vydaly na palubu. Do té chvíle jsme měly naději. Vzaly jsme si s sebou polštáře a jen tak seděly a dívaly se na oceán. Obě jsme plakaly. Otočila jsem se k ní a řekla jsem: teď jsem vdova. Řekla: ano, a já jsem jedináček. Pak jsme plakaly,“ popsala nejhorší chvíle svého života. „Někdy tomu pořád nevěřím. Možnost, že imploduje (pozn. red., ponorka Titan), nás nikdy nenapadla. Ztratit manžela je hrozné, ale když přijdete o dítě…“ zlomil se jí hlas. Její syn by tento měsíc oslavil dvacáté narozeniny. Christine koupila balonky, které miloval. Nicméně letos na baloncích nebude napsáno: Všechno nejlepší ani žádné číslo. Prý je jen nafoukne a nechá vznést ke stropu.

Manžela se synem nemohla ani pohřbít. „Nebyla žádná těla, ale nedávno jsme odjeli do Singapuru. Moře bylo dostatečně teplé na to, abychom mohli do něj vejít, a já jsem je skutečně cítila kolem sebe. Pomyslela jsem si: To je takový dárek. Nepotřebuji hrob, protože pokaždé, když budu v oceánu, budu se s nimi moci spojit, protože jsou jeho součástí,“ uzavřela.