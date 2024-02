Ve slavné filmové zátoce došlo k vraždě? Plachetnici našli plnou krve

Partneři z Virginie Ralph Hendry (66) a jeho žena Kathy Brandelová (71) se před 12 lety rozhodli, že si důchod užijí aktivně. Koupili si loď, na které žili a přes zimu kotvili v v karibském státě Grenada. Na něm byla dvojice naposledy spatřena živá před několika dny. Krátce na to byla jejich plachetnice SV Simplicity objevena na 140 kilometrů vzdáleném ostrově poničená a potřísněná krví! Otázkou tak zůstává, co se s Kathy a Ralphem stalo. Policie už zatkla tři muže, kteří mají mít se zmizením a vraždou manželů spojitost.

Postarší pátr byl naposledy spatřen u jedné z restaurací na ostrovním státu Grenada v Karibiku. Ralph Hendry (66) a jeho žena Kathy Brandelová (71) se na ostrov přestěhovali před více než 12 lety, kdy si pořídili plachetnici SV Simplicity, kterou si uzpůsobili k tomu, aby v ní mohli trvale žít. Během zimních měsíců pravidelně někde zakotvili a užívali si.

Před pár dny ale nastal obrovský šok. Jeden z kapitánů při průplavu zátokou Wallilabou bay, kde se například natáčel hollywoodský snímek Piráti z Karibiku v hlavním roli s Johnny Deppem, našel ukotvené plavidlo pohřešovaného páru. Při bližším zkoumání zjistil, že Kathy ani Ralph uvnitř plachetnice ale nejsou.

Loď měla navíc roztrhanou plachtu a na palubě se nacházelo velké množstí krve. Dle Královské policie v Grenadě vše nasvědčuje tomu, že partneři byli na lodi zavražděni.

Co se stalo s těly?

Podle deníku BILD jsou podezřelými Ron Mitchell (30), Trevor Robertson (19) a Abita Stanislaus (25). Všichni jsou v současnosti ve vazbě. Dva z nich se měli údajně k vraždě Kathy a Ralpha přiznat. Otázkou ovšem zůstává, jak se mohli obětí zbavit. Těla manželů nebyla totiž ani přes podrobné pátrání nalezena.

Zločinecké trio má navíc za sebou bohatou trestní minulost. Každý z mužů byl již dříve obviněn z loupeže. Nejstarší z podezřelých byl začátkem tohoto měsíce taktéž obviněn ze znásilnění a pokusu o znásilnění.

Děti neztrácí naději

Rodina si nechce připouštět, že by s manželi mohlo něco stát. „S bratrem děláme vše, co je v našich silách, abychom získali odpovědi a zjistili, co bude dál. Věříme, že budou nalezeni a bezpečně se zotavují někde na ostrově," popsal pro deník The New York Post syn pohřešovaných partnerů Nick Buro.