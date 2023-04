Krokodýl v kanalizaci, muž bez tváře nebo mrtvola v nádrži na pitnou vodu: Tyto městské legendy se skutečně staly!

Raymond Robinson přezdívaný "Charlie No Face". | reprofoto Twitter

Obyvatelé americké Pensylvánie si v průběhu dvacátých a třicátých let minulého století začali vyprávět tajemný příběh o muži bez tváře (Charlie No Face, pozn. redakce), který se v noci zjevoval na silnici mezi městy Koppel a New Galilee.

Později se ukázalo, že tajemným mužem bez tváře je Raymond Robinson. Ten chtěl v osmi letech prozkoumat ptačí hnízdo a vylezl na vysoký nosník u mostu Morado Bridge. Raymondovi podklouzla noha a chlapec obličejem spadl na elektrické kabely, který byly na mostě nataženy.

Dítě jako zázrakem přežilo, ale mělo zdeformovaný obličej. Hoch přišel o obě oči, nos a měl znetvořené rty a uši. Zbytek těla měl popálený a zjizvený. Málo kdy po svém uzdravení vycházel ven, protože mu vadily všetečné pohledy a komentáře okolí. Za pomoci slepecké hole se tak chodil procházet v noci, kdy na nikoho nenarazil.

Když se rozneslo, o koho jde, začali z Raymonda místní mít senzaci. Čekali například v noci ve křoví, aby se s ním mohli vyfotit nebo kolem něj pomalu jezdili v autě a pořvávali na něj. Dokonce dostal i nabídku stát se jednou z příšer v nově vznikajícím panoptiku. Sklonek života Raymond raději prožil v ústraní, aby se ušetřil zájmu veřejnosti. Zemřel v létě roku 1985.