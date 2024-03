Děsivá slova pilota ponorky Titan před smrtí: Co by se mohlo pokazit?

Ponorka Titan společnosti OceanGate Expeditions se s pěti členy na palubě vydala na expedici k vraku Titaniku v neděli 18. června 2023. Po necelých dvou hodinách ale plavidlo ztratilo kontakt se svou mateřskou lodí Polar Prince. Trvalo dlouhých osm hodin, než společnost nahlásila pohřešovanou ponorku americké pobřežní stráži. Záchranné týmy nalezly trosky ponorky 22. června.

Mezi pěti pasažéry na palubě byl i pilot, šéf společnosti Stockton Rush. Právě on se před ponorem rozmluvil o bezpečnosti ponorky. Jak se bohužel ukázalo, zřejmě si vůbec neuvědomoval, co se může během výletu k vraku Titaniku stát. „Co by se mohlo pokazit?" ptal se se smíchem. Na druhou stranu si Stockton Rush podle deníku The New York Post uvědomoval, že pro někoho může ponor působit děsivě.

Miliardář před svou smrtí argumentoval, že se na vývoji podílela NASA i Boeing. Podle média si ale Rush neuvědomoval vážné bezpečnostní problémy. Před samotným ponorem odborníci šéfa společnosti OceanGate Expeditions upozorňovali, že Titan je pouze experimentální plavidlo a nemělo by se již znovu k vraku Titaniku potápět. Firma OceanGate Expeditions, která tragickou plavbu podnikla, v červenci loňského roku pozastavila veškerou svou činnost.

Titan vezl kromě šéfa OceanGate Expeditions Stocktona Rushe také britského dobrodruha Hamishe Hardinga, francouzského znalce Titaniku Paula-Henriho Nargeoleta a britského podnikatele s pákistánskými kořeny Shahzadu Dawooda a jeho syna Sulemana.