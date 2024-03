Klíčová výpověď v případu zmizelé Maddie: Podezřelý v doupěti znásilňoval oběti?!

Počátkem května roku 2007 vyrazila rodina McCannových z Velké Británie do prázdninové vilky v portugalském přímořském letovisku Algarve. Během večera 3. května, kdy byli rodiče s přáteli na večeři pár desítek metrů od pokoje, tehdy tříletá Madeleine zmizela. Policie zprvu soudila, že bylo děvčátko uneseno, a chvíli pracovala i s variantou, že za zmizením dcery stojí vlastní rodiče. To ale po čase vyloučila a začala se klonit k názoru, že se stala obětí násilného činu a že již nežije.

Po sedmnácti letech došlo v případu Maddiina zmizení k dalšímu zlomu. Bývalý přítel Christiana B. popsal hrůzy, které měl spatřit na videozáznamech z roku 2006, které si pedofil při svých zločinech podle jeho slov pořizoval ve svém „doupěti“. „V jednom z videí jsem viděl přímo Christianův obličej. Z jeho hlasu na druhém videu jsem poznal, že je to on. Na záběru byla přivázaná žena ke sloupu a Christian B. kolem ní tančil. Donutil ji, aby na něm provedla sexuální akt, a když jí nebylo dobře, řekl: ‚Ničíš mi koberec´“ popsal podle deníku The Sun klíčový svědek Seyferth u soudu. Na Christiana B. byl vydán zatykač až v roce 2020, kdy se zároveň stal hlavním podezřelým v případu zmizení Maddie.

Podle Seyfertha se Christianovi B. vždy líbily malé děti a velmi mladé dívky. „Vždy s sebou měl mladou přítelkyni a myslím, že je snadno schopen zneužít i malé dítě. Proto si myslím, že může mít něco společného s Maddie,” doplnil.

Dále Seyferth také vypověděl, že je přesvědčený, že Chrisitan B. Maddie z hotelového pokoje unesl. Podle Seyfertha byl totiž násilník zběhlý i v loupežích. Při pobytu v „malém ráji“, jak místo sám popisoval prý Christian často kradl hostům majetek. Dokázal se do pokojů nepozorovaně vplížit. Unést malou Maddie by pro něj tak teoreticky nemusel být problém. „Myslím si, že Christian B. může mít něco společného s Maddie. Mohl se vloupat dovnitř, a protože se mu líbí malé holčičky, tak Maddie i unést ,” nechal se slyšet.

Pověst u svých dřívějších přátel nemá Christian B. zrovna přívětivou a u odborníků taktéž ne. Ti Christiana B. považují za psychopata a manipulativního narcistu. V minulosti byl za sexuální zneužívání dětí odsouzen už v letech 1994 a 2016. Nyní si odpykává sedmiletý trest vězení za mučení a znásilnění 72leté Američanky v Praia da Luz v roce 2005. Nicméně v případu zmizení Maddie nebyl oficiálně obviněn, pouze vyšetřován.