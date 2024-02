Christian B. týden před zmizením Maddie: Plánoval únos dítěte!

Ve věznici v německém Oldenburgu si v současné době odpykává svůj trest za brutální znásilnění důchodkyně v Portugalsku Christian B. Ten je rovněž podezřelý z únosu britské holčičky Maddie, která zmizela v roce 2007 z apartmánu v letovisku Praia da Luz, kde trávila dovolenou se svými rodiči a sourozenci.

Němečtí vyšetřovatelé však v případě zmizení Maddie nemají proti Christianovi B. usvědčující důkazy. Pro britskou televizi Sky News nyní promluvil Ken Ralphs, který žil v portugalském Algarve v době, kdy tam pobýval i Christian B.

Jeho kamarád se mu tehdy údajně svěřil, že se s Christianem setkal a ten se mu svěřil se svým plánem, do něhož ho chtěl přizvat. „Jednou v noci po jídle jsme seděli u ohně, dali jsme si pár piv a v časných ranních hodinách můj kamarád začal plakat,“ uvedl Ralphs s tím, že se ho zeptal, co se děje. „Nakonec se mi přiznal, že se zapletl s Christianem, aby ukradl dítě z Praia da Luz do bohaté rodiny,“ dodal.

Christian B. prý zneužil špatné finanční situace jejich společného přítele a naverboval ho do svého plánu. Nejmenovaný přítel prý chtěl odcestovat do zahraničí, ale neměl dostatek peněz. „Řekl jsem mu, že se nemůžeme zaplést do únosu člověka kvůli výkupnému, že je to směšné,“ řekl Ralph. Christian B. údajně znal německý pár, který nemohl mít děti a právě tomuto páru chtěl prodat unesené dítě.