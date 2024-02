Hrůzný nález policistů: Ve skladu našli zabetonované ostatky dítěte!

Začátkem ledna američtí policisté nalezli ostatky dětského těla v kovové nádobě naplněné betonem. „Během vyšetřování byla kovová nádoba prohledána a uvnitř kontejneru byly nalezeny ostatky dítěte,“ uvedli policisté na sociální síti Facebook s tím, že zatím není známa identita dítěte.

Kriminalisté případ vyšetřují jako vraždu. „Policie se v rámci tohoto vyšetřování snaží vypátrat dvě děti. Ty byly identifikovány jako Jesus Dominguez a Yesenia Dominguez,“ informovali policisté. Sourozenci Dominguezovi byli naposledy viděni v létě 2018. V době zmizení Yesenii byly pouhé tři roky, v tuto chvíli by jí bylo už devět let. Naopak Jesusovi bylo pět let, dnes by mu bylo již deset let. Zároveň policie uvedla, že v souvislosti s případem vyslechli dvě osoby. Vyšetřovatelé na případu nadále pracují.