Alexe před lety unesla vlastní máma, teď utekl: V sektě mu vymyli mozek, tvrdí babička

Okolo druhé hodiny ráno projížděl student chiropraxe Fabien Accidini se svou dodávkou v okolí města Toulouse ve Francii. Všiml si náctiletého chlapce, který pochodoval podél silnice. Deštěm promoklý a unavený Alex Batty si sebou nesl skateboard a pravděpodobně nečekal, že mu kdokoliv zastaví. Fabienovi se ale chlapce zželelo. Prý vypadal velmi unaveně a bezradně. Zastavil tedy auto a nabídl Alexovi odvoz. Ten s nabídkou souhlasil a vzápětí si nastoupil.

Nejprve byl však Alex obezřetný a řidiči tvrdil, že jeho pravé jméno je Zach. Jakmile si Fabien získal jeho důvěru, přiznal barvu a začal mu vyprávět svůj životní příběh. „Řekl mi, že jeho matka byla trochu – ne šílená, ale měla poněkud bizarní duchovní smýšlení a pobývala v horách se skupinou lidí,“ uvedl Accidini. „Nezdálo se, že by se mu tam žilo špatně, ale byl velmi šťastný, že odešel,“ dodal. Přes hory prý putoval celé čtyři dny. Matka ho údajně unesla, když mu bylo 11 let, a měl tři roky žít ve Španělsku v luxusním domě s asi deseti lidmi. Na matku podle vlastních slov nebyl naštvaný. Mohl odejít, kdy chtěl. Stýskalo se mu však po blízkých v Anglii, a proto se rozhodl komunitu potají opustit.

Tělo pohřešovaného syna (†5) Slovenky našli v Dunaji: Řeka vyplavila i tělo otce (†41)

Posléze poprosil Fabiena, zda by z jeho telefonu mohl napsat své babičce Susan, která po jeho zmizení v roce 2017 stále doufala v jeho návrat. „Ahoj babi, to jsem já Alex, jsem teď ve Francii v Toulouse a doufám, že si tuhle zprávu dostala, miluju tě a chci se vrátit domů.“

Drama v Hamburku: Otec držel dceru (4) v autě přímo u letadla. Zatkli ho a letiště obnovilo provoz

Susan se nyní svěřila britským mediím s dalšími detaily rodinného zázemí a pozadí Alexova únosu. Alex odjel se svým dědečkem Davidem a matkou Melanií na dovolenou do španělské Malagy v roce 2017. Z ní se ale už domů nikdy nevrátil. Seniorka, která byla zároveň i Alexovou opatrovnici, o svém vnukovi od té doby neslyšela. Snažila se ho prý kontaktovat i na Facebooku, avšak marně. Bála se, že by chlapec mohl být i mrtvý. Jediným důkazem o jeho existenci bylo video, které před pár lety obdržela. Na něm je Alex spolu s matkou a dědečkem. Tvrdí, že je mu v komunitě mnohem líp než doma. Ženu to sice mrzelo, ale byla ráda, že je naživu.

Melanie a David měli prý v podobné komuně bydlet už v roce 2014, a to konkrétně v Maroku. Přesto však Susan ani v nejhorším snu nenapadlo, že by o svého svěřence takto přišla. Hned jak se dozvěděla, že je Alex živý a zdravý, spadl jí obří kámen ze srdce. S Alexem měla už i mluvit. „Včera jsme se dozvěděli, že byl nalezen. Nyní se domlouváme přes policii, kdy ho uvidíme – doufáme, že už v příštích pár dnech… Moc nám chybí. Doufali jsme a modlili se, aby byl nalezen v bezpečí,“ popisuje pro Daily Mail.

Podle Alexovy tety se mu nemělo v komunitě dostat žádného vzdělání a měl být kompletně odříznutý od okolní společnosti – použila dokonce slova o vymytém mozku. To vše by mohlo mít fatální následky. Battyho rodina, která žije v hrabství Velký Manchester, oficiálně potvrdila totožnost chlapce, sdělily Reuters místní úřady. „Měl by se brzy vrátit do Anglie,“ uvedl mluvčí prokuratury v Toulouse a dodal, že trestní vyšetřování Battyho zmizení vedou britské úřady.

Britští policisté uvedli, že jsou v kontaktu se svými francouzskými protějšky, aby prověřili pravost těchto tvrzení. „Jedná se o složité a dlouhodobé vyšetřování a my musíme provést další vyšetřování a také zavést příslušná ochranná opatření,“ uvedl policejní sbor.