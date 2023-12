Předvánoční Barcelona: Fronty na selfie i ráj pro kapsáře. Vyplatí se tam jet? A co trhy?

Je to neblahá budoucnost turismu? Při vstupu do Parku Güell, který je oblíbeným návštěvním místem Barcelony, se tvořily jen slabé fronty. To však už neplatilo pro populární místo v tomto parku, které je oblíbenou kulisou pro selfíčkáře a turisty všeobecně. Jedná se o prostorný balkón, který ohraničují barevné lavice, a za kterými se rýsuje nejen krásný výhled na celou Barcelonu, ale také na hlavní atrakce parku – dvě pozoruhodné a architektonicky netradiční budovy při vstupu do něj.

A právě před balkónem se začaly tvořit obrovské fronty, které musely být korigovány pracovníky parku, aby si lidé mohli postupně pořídit fotografie. Vytvořila se tak ještě větší fronta než při placení vstupného a její vystání zabralo přibližně 8 minut, přestože se jednalo o konec listopadu, tedy o období po hlavní turistické sezoně. Fronty se pak ještě tvořily i na samotném balkónu před výhledem, což může trochu kazit zážitek z výletu.

Park je jedním z nejznámějších děl architekta Gaudího, je poměrně rozlehlý, skýtá v sobě mnoho zajímavých architektonických prvků (viz. galerie) a je zařazen na seznamu památek UNESCO. Vstupné do něj stojí 10 euro (v přepočtu zhruba 244 Kč, pozn. redakce).

Regulace turismu však i jinde v Evropě není žádnou výjimkou, ale jedná se spíše o narůstající trend. Turistů je totiž čím dál více, cestování je nyní nejdostupnější v historii a zvýšenou touhu po cestování ještě umocnila pandemická opatření. Kromě Barcelony zažívají obrovský nárůst turismu i města jako Benátky či Paříž. Ukázalo se, že velký počet turistů ovlivňuje místní obyvatele, rozvoj měst a dokonce i přírodní ekosystémy obklopující městské oblasti. Kvůli tomu města začala přijímat či uvažovat nad zavedením nejrůznější opatření, mezi které patří například zvýšené pokuty, vstupní poplatky či systémy časových úseků. Informoval o tom server ArchDaily.