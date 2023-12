Únosce popsal poslední chvíle Andrey: Prosila o život a nabízela miliony! Skončila v sudu s kyselinou

Ve středu 13. prosince uběhne deset let od chvíle, co byla v Hlohovci unesena čtyřiatřicetiletá Andrea Vlčeková. Poté, co odvedla syny do školky, ji unesli tři muži - Mladen D., Jozef P. a Vojtech O.

Poslední jmenovaný před soudním senátem na začátku prosince popsal mrazivé detaily brutálního případu. Ve skladu v Ripňanech, kam únosci ženu převezli, měl Vojtech O. s Andreou strávit několik hodin, než na místo přijel Miroslav Vlček. „Kouřili jsme tam spolu cigarety. Nabízela mi i sto tisíc eur (přibližně 2,4 milionu korun - pozn. redakce), pokud ji pustím,“ svěřil se únosce.

Vlček potřeboval alibi

Postupem času prý začínal být nervózní, protože Andrein manžel Miroslav Vlček, který byl měsíc předtím propuštěn z vězení na kauci, na místo stále nepřicházel. Podle speciálního prokurátora Daniela Lipšice si tím Vlček jen dělal alibi. „Potřeboval být v nějaké kavárně v Hlohovci, aby ho policie nespojovala se samotným únosem,“ sdělil Lipšič. Když Vlček do skladu dorazil, uštědřil manželce několik facek a donutil ji podle Vojtecha O. podepsat několik papírů. Pak vzal Miroslav do rukou řetěz, kterým Andreu připoutat a znovu ji začal bít.

Únosce se prý na Vlčka utrhl, že už má, co chtěl, a manželka mu papíry podepsala. „Řekl mi, ať odjedu, dokud můžu. Díval jsem se na ni, ona plakala, hlavu měla dolů. On vytáhl z váčku obálku a ona na mě křičela něco jako neodcházej, neopouštěj mě,“ šokoval u soudu Vojtech O.

V sudu našli plomby, vlasy i šperky

Vojtech O. byl před časem za ženin únos pravomocně odsouzen na 6 let a 8 měsíců. O tom, co manžel hodlal s partnerkou provést, prý únosce netušil. Z obžaloby ovšem vyplývá, že se únosce s Vlčkem znali z věznice. Tam měl Vlček únosci ukazovat trasy, kudy jeho žena jezdí, a měli detailně rozebrat, kdy Vojtech O. Andreu s kumpány unese. Vlček jim za to přislíbil 30 tisíc euro, v přepočtu více než 730 tisíc korun.

Andreiny ostatky se podařilo objevit až po několika letech v sudu s kyselinou ve skladu ve Velkých Ripňanech. To, že se skutečně jedná o pohřešovanou Andreu, potvrdil i nález zubních plomb, vlasů a šperků na dně sudu. Všechno patřilo pohřešované mamince.

Za zbavení osobní svobody byl Miroslav Vlček roce 2018 odsouzen na 12 let. Poté, co se ale našly Andreiny ostatky, byl případ znovu otevřen a Vlček čelí obvinění za úkladnou vraždu. V případě prokázání viny může dostat nejvyšší možný trest, tedy doživotí.