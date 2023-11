Bruno ubodal bratra a rodiče zranil: Za vraždu se před skokem z okna omlouval

Během pondělního rána probudil manželský pár křik. Ihned přispěchali do pokoje svého syna Rubena zjistit, co se děje. Na to, co spatřili, je však nikdo nedokázal připravit. Jejich starší syn Bruno brutálně napadl svého mladšího bratra nožem. Ve snaze zabránit útočníkovi v dalším teroru chránila Rubena matka vlastním tělem. Pachatel pak napadl ji a posléze i otce. Tomu propíchl plíci.

Litoval svého činu?

Podle tvrzení matky se Bruno před svou smrtí omluvil za to, co spáchal. Zranění rodiče během útoku zvládli zavolat záchrannou službu. Mezitím se Bruno vydal do mezipatra sídlištního paneláku a vzápětí vyskočil z okna. Pád ze sedmého patra nepřežil, informoval deník Nový Čas.

Přivolaní lékaři se na místě snažili pobodaného Rubena oživit. Přes všechny pokusy se jim to však bohužel nepodařilo a mladík zemřel. „Uslyšel jsem ráno křik, potom se dveře na čtvrtém poschodí otevřely a vyletěl z nich mladík,“ vyprávěl soused. Pár byl převezen do blízké nemocnice. Stav otce je vážný, ale ne kritický.

Sousedé jsou v šoku

Většina obyvatel domu byla událostí velmi šokována. Rodina měla mezi všemi sousedy dobrou pověst a nikdo tedy vlastně nechápal, proč se Bruno takto zachoval. Katarína prý vždy dbala na to, aby její děti měly patřičné vzdělání a na jejich výchově si dala záležet. Sama byla učitelkou. Bruno měl studovat dokonce v Německu. Zesnulý Ruben chodil do církevního gymnázia, kde po jeho smrti vyvěsili černou vlajku. „Neznal jsem ho, jen z vidění, ale slyšel jsem, co se stalo. Je to hrozné, všichni tomu nechceme uvěřit,“ popsal jeden ze studentů školy.

Momentálně probíhá vyšetřování. Motiv vraždy je stále neznámý. Krajský vyšetřovatel zahájil trestní stíhání za obzvláště závažný zločin vraždy a pokusu o vraždu.