Noční nehoda zkomplikovala provoz: D1 byla neprůjezdná, zemřel řidič kamionu

Nehoda se stala v úterý krátce po 23:00 na 90. kilometru dálnice. Nejprve dostal smyk tahač s návěsem jedoucím na Brno, prorazil svodidla a přejel do směru na Prahu. Řidič další nákladní soupravy jedoucí na Prahu začal prudce brzdit, s kamionem před sebou se nesrazil, ale ve smyku se jeho kamion zalomil přes pravý jízdní pruh. Když už u nehody zastavovala hlídka policie, přijížděl k nehodě další tahač s návěsem. Jeho řidič strhl řízení do levého jízdního pruhu, takže auto narazilo do stojícího kamionu.

„A zřejmě srazilo jeho řidiče, který byl mimo vozidlo, Tento řidič utrpěl těžké zraněně, kterému na místě podlehl,“ uvedla Čírtková. Do nabouraných vozidel pak narazilo další nákladní auto, jehož řidič nedokázal navzdory brzdění včas zastavit.

Po nehodě musely odtahové služby z dálnice odvést havarovaná auta. Údržba dálnice musela také zajistit proražená středová svodidla, společně s hasiči pak pracovala na odstranění uniklé nafty. V koloně zůstaly stát především kamiony, ostatní auta se snažila s dálnice sjet v Jihlavě nebo Větrném Jeníkově. Objízdné trasy na silnicích nižších tříd byly kvůli sněžení obtížně sjízdné. Nesouvislá kolona kamionů měřila podle Čírtkové až 12 kilometrů.