Jako orličtí vrazi: Tito šílenci se obětí zbavovali ve vodě!

Nezabíjím, ale léčím. Šokující slova u soudu pronesl lékař Vladimír Mikuš, který opravdu vraždil. Zabíjel ze žárlivosti, jeho kolegyně a milenka Marcela S, s ním chtěla ukončit vztah. To on ale nezvládl.

A tak ji v roce 2007 zavraždil. Nejprve nešťastnici svázal drátem, lepicí páskou jí přelepil ústa a na hlavu nasadil igelitový pytel. Mladá žena z farmaceutické společnosti se pak udusila. Tělo zřejmě několik dní vozil v autě, než mrtvolu nacpal do plastové bedny, kterou zatížil kameny a vyvrtal do ní otvory. Nakonec obsah shodil ze Žďákovského mostu do Orlické přehrady.

Následně uprchl do zahraničí, kde se skrýval. Celou tu dobu mu byla na stopě pražská mordparta. Soud ho původně uznal vinným z ublížení na zdraví s následkem smrti, protože policii se nedařilo objevit tělo pohřešované ženy. Bednu s ostatky našli rybáři v Orlické přehradě jen několik dní před odvolacím jednáním, a justice poté čin překvalifikovala na vraždu. Lékař skutek popíral a snažil se jej svést na manžela oběti. Ten její pohřešování oznámil na policii.

Soud muže nakonec poslal za vraždu na 14 let do vězení. Tam Mikuš spořádaně vystudoval teologii a pracoval jako knihovník. Dvakrát žádal o podmínečné propuštění, napodruhé mu to vyšlo. Blesk před nedávnem navíc zjistil, že v jedné z plzeňských poliklinik pracuje jako internista a pečuje o klienty.