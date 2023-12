Mladík (18) v Týnci nad Labem pobodal kolemjdoucího: Dopadli ho patnáct minut po útoku!

Teprve osmnáctiletý mladík pobodal v úterý v Týnci nad Labem jiného muže. Jak je vidět na videu, zasadil mu minimálně jednu ránu nožem do břicha. Muž, i přesto, že velmi silně krvácel, stihl dojít do bistra, odkud mu zavolali pomoc. Zraněného pak vrtulníkem transportovali do nemocnice. Pachatele se policistům podařilo zadržet do 15 minut od činu.