Mámu potrhala před jejím domem trojice pitbulů: Přišla o ruce i nohy!

K tragédii došlo na konci minulého měsíce v americkém státě Iowa. Brittany Skolandovou napadli před jejím domem ve Fort Dodge hned tři pitbulové. Zvířata by ženu málem rozsápala, pokud by nezasáhl přivolaný policista. Matce musely být amputovány všechny nohy a části rukou. Nyní ji čeká rekonstrukce obličeje.

Ve Spojených státech byl zaznamenán další případ napadení člověka bojovým psem. Brittany Skolandová pracovala v pátek 24. listopadu na zahradě, když se k ní přiřítila trojice pitbulů. Zvířata jí nedala žádnou šanci se schovat.

Policie města Fort Dodge, stát Iowa, obdržela několik telefonátů od lidí žijících v okolí. Ti dispečerům opakovali, že uslyšeli hrozný křik a volání o pomoc. Za pět minut dvanáct na místo dorazil policista. Ten se psy pokusil nejdříve zahnat, ale rozzuřená zvířata jej neposlouchala. Nezbývalo mu nic jiného než je zastřelit.

Sousedé pro televizi KCCI uvedli, že se psy a jejich majitelem měli problémy již v minulosti. Vyšetřování stále probíhá a policie zatím nikoho neobžalovala.

Záchranáři odvezli Skolandovou do nejbližšího špitálu, odkud dále putovala vrtulníkem do nemocnice Methodist Medical Center. Zde lékaři provedli řadu náročných operací a ženě tak zachránili život. Museli jí však amputovat obě nohy a část rukou, napsal New York Post.

Lékařská péče ji vyšla již na desetitisíce korun. Nyní ji čeká další potřebný, ale finančně nákladný zákrok. Plastičtí chirurgové se pokusí o rekonstrukci jejího obličeje. Její příbuzní proto založili veřejnou sbírku na GoFundMe. Již se jim podařilo vybrat více než sto procent z požadované částky. Rodina doufá, že se Britanny bude moct vrátit domů, kde na ni čeká její dítě.