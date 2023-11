Zhroucení Romanovy (†15) matky: Před domem dívky, která ho nabádala k sebevraždě, střílela!

Tragická smrt mladičkého Romana otřásla celým Slovenskem. Spustila vlnu solidarity a soucitu. Taktéž nastolila palčivou otázku: Dokážeme podobným případům šikany předcházet? Šikany, které končí smrtí, je za poslední dobu hned několik a to nejen na Slovensku, ale i u nás v Česku. Matka Iveta tvrdí, že se spolu s manželem trápení svého syna snažil řešit i se školou.

Podle rodičů vedení školy o problematickém chování svých žáků vědělo. K situaci ale přistupovalo spíše laxně. Ředitel školy Ivan Račkovský měl podle otce Romana šikanu popírat s tím, že na školu chodí pouze slušné děti, které pravidelně navštěvují kostel a čtou písmo svaté. Rodina kontaktovala ve věci i třídní učitelku. „Ze školy jsem jednou dokonce odcházela s pláčem, tak mě ponížil. O tom, že Románka šikanuje, jsem říkala i třídní na rodičovském. Vysmála se mi,“ uvedla zdrcená matka Iveta.

Roman se chtěl svým spolužákům zavděčit a udělal vše proto, aby ho nechali na pokoji. Ostříhal si své dlouhé vlasy, ale ani to nestačilo. Svůj vzhled se snažil přizpůsobit jejich představám už delší dobu. Šikana měla započít na druhém stupni a pokračovala až do osudného dne. Podle matky měl Roman rád lidi a jeho snem bylo být modelem. Přes všechny nenávistné výroky na jeho adresu, Roman svým spolužákům v dalším videu, které vyplulo na povrch, vzkázal: „Mám vás rád!“

Agresoři už děti na bonbony nelákají, jsou rafinovanější, říká odbornice. Jak se mohou školáci bránit?

Nedávno se k incidentu vyjádřila i škola. Ve svém prohlášení klade lidem na srdce, aby nevěřili všemu, co uslyší. Dále odmítá, že by pochybila a tvrdí, že rodiče chlapce nepostupovali správně a nenahlásili třídní učitelce, že Roman trpí psychickými problémy. Osvětlila údajná pozadí některých události, které rodina považovala za šikanu. Podle školy jde ale pouze o „konflikty“.

V dlouhém výpisu pak zdůrazňuje, že na škole proběhlo mnoho seminářů týkajících se právě bezpečného soužití žáků a proti šikaně. Dívky, které měly Romana šikanovat, pak budou potrestány v souladu se školním řádem. Podle něj je zakázáno ve škole požívat mobilní telefony, což porušily, protože si nebohého Romana natáčely.

Skandál! Nezvladatelná dívka (16) sexuálně zneužila chovankyni ústavu

„Tato událost je také předmětem policejního vyšetřování a bude řešena i ve smyslu školního řádu. V něm je totiž uvedeno: „Žákům se zakazuje používat mobilní telefon v prostorách školy. Žák může mít ve škole pouze vypnutý mobilní telefon. Použít jej může výhradně s povolením učitele - buď v nutných případech ke komunikaci s rodičem nebo jako učební pomůcku - kalkulačku, fotoaparát, kameru, úložný prostor. Porušení se kvalifikuje jako porušení školního řádu se zápisem ve třídní knize, zabavením telefonu a uložením ve vypnutém stavu do trezoru školy. Zákonný zástupce po informaci o odebrání telefonu si ho přijde převzít osobně,“ stojí podle TV JOJ v prohlášení.

Otci Romana vyjádření školy přijde směšné a tvrdí, že na škole k podobným situacím docházelo i v minulosti. Začínají se prý ozývat bývalí žáci školy, kteří si prošli šikanou a setkali se s neporozuměním. „Prohlášení je směšné a smutné zároveň. Na pohřbu syna jsem se dozvěděl, že bratr dívky, která šikanovala Románka, měl v období, kdy navštěvoval základní školu v obci, také šikanovat děti. Ozvalo se mi také jedno děvče, které bylo obětí šikany ve škole v Parchovanech. Dalo se čekat, že škola se bude snažit zbavit obvinění a vyzout se z toho,“ konstatuje.

V neděli 26. listopadu proběhl v Parchovanech pohřeb, na který se sjeli i lidé z okolí. Podle informací Nového Času měly v ten samý den matce Ivetě prasknout nervy a vydala se před dům dívky, která Romana šikanovala. „V neděli po pohřbu našeho syna, když už odešli i hosté, tak jsem se uvědomila, že jsem právě pochovala jediného syna. Nejsem žádný kriminálník ani nic podobného ani bych nikomu neublížila. Ale bohužel jsem udělala strašnou hloupost. A protože už byla půlnoc, všude ticho a ve mně ten smutek a tlak a to všechno - vzala jsem tu zbraň a postavila jsem se před jejich dům. Nechtěla jsem nikomu ublížit, jen do vzduchu jsem vystřelila, ani nevím, kolik nábojů tam bylo. Nehezká slova jsem zakřičela. Je to zbraň, ale je to plynová pistole se zatavenou hlavní," řekla. Nikdo naštěstí nebyl zraněn. Policie na místě zajistila vystřelené nábojnice.

Rodina zesnulého Romana sbírá podpisy na petici za odvolání ředitele školy, který podle nich nese zodpovědnost za bezpečí na škole. „Škola jako státní instituce, do které každý den svěřujeme naše děti, má chránit děti před jakýmikoli útoky nejen ze strany spolužáků, ale i pedagogů. Ředitel školy odmítá přijmout odpovědnost za šikanu, kterou systematicky zatajuje už léta,„ stojí v petici.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.