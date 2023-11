Jaroslava Svobodová na internetu radí, jak na vrásky: Nebezpečí ze zavařovačky!

Být stále mlád, to bych si přál, zpívá Karel Gott. A kdo by nechtěl… Desítky lidí si od Jaroslavy Svobodové objednaly různé kosmetické přípravky. Výsledek? Vyrážka, nebo se zázračné mazání zkazilo.

Svobodová vystupuje na sociálních sítích jako Jarka Jarulinka, její fanouškovská základna čítá na 50 tisíc sledujících. Na internetu nejen radí, jak vyrobit přírodní krémy na vrásky či vypadávání vlasů, ale rozjela i prodej kosmetických přípravků. Jenže se ukázalo, že jde o mazání a šampony, které míchala doma v kuchyni. Lidem posílala sklenky od zavařenin se zvláštním obsahem. „Přišel mi krém, který po 14 dnech vypadal úplně jinak, prostě se zkazil,“ svěřila se paní Lucie z Prahy. A nebyla sama, kdo na údajně přírodní produkty doplatil.

„Manžel z toho dostal vyrážku. Když jsem jí psala, že je to zřejmě zkažené, odpověděla, že se do toho asi dostal vzduch,“ líčí paní Nikola z Liberce. Podobných stížností začalo přibývat, a nejen na obsah skleniček. „Objednala jsem si přípravky, ale tři týdny se nic nedělo, tak jsem to urgovala a nakonec přišel neúplný balíček. Zkusila jsem ještě jednu objednávku, a tu už jsem neobdržela vůbec,“ popsala Iva z Teplicka. Dodnes nejen jí dluží Jaroslava Svobodová nemalé peníze. „Za přípravky si účtovala kolem 300 korun. Když se to sečte, dá to pěknou sumu,“ doplnila Iva.

Je to moje chyba, ale...

Jaroslava Svobodová, která vystupuje jako laborantka, Blesku tvrdila: „Nevěděla jsem, co všechno je pro to potřeba. Pak jsem se nepohodla s asistentkou a po kontrole z hygieny ukončila prodej. Tím jsem se dostala do bankrotu. Neměla jsem jak vrátit peníze, ale rozhodně se dluhů nezříkám a s těmi ženami jsem v kontaktu.“ Zákaznice ale říkají, že to není pravda. „Přestala reagovat na zprávy a pak si mě i zablokovala,“ postěžovala si paní Iva. Na internetu navíc Jaroslava dál radí, jak na vrásky.

Uspořádala sbírku, peníze nejsou

Podnikavá žena se snažila získat peníze nejen prodejem přírodní kosmetiky, ale také sbírkou. Tu uspořádala pro dvě postižené dívky. Jejich maminka prý ale dodnes žádné peníze nedostala. „Karolínka a Rozárka prodělaly dětskou mozkovou obrnu a péče o ně je velice náročná a také nákladná. Potěšilo mě, že se nám snaží paní Jarka pomoct. Když měla peníze poslat, pokaždé se vymluvila, a nakonec nikdy nic neposlala,“ uvedla Leona Pavcová ze Stehelčevsi.

Případ řeší kriminálka

Podvedené ženy podaly trestní oznámení. „Případem se zabývají kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Ústí nad Labem,“ potvrdila policistka Veronika Hyšplerová. Hygienici navíc výrobky označili za nebezpečné. „Pokud není prokázáno, že je kosmetický přípravek bezpečný pro lidské zdraví, nelze považovat možné riziko závažného ohrožení lidského zdraví za vyloučené,“ konstatovala hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová.