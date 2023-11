Christian B. psal o pohřešované Maddie dalšímu pedofilovi? Ve zprávě mluví o únosu a zneužívání

Státní zástupce Hans Christian Wolters popsal pro televizi BBC, že v počítači Christiana B. našli kriminalisté obrovské množství znepokojivých zpráv. V roce 2013 si psal s dalším pedofilem, kterému prý podrobně popisoval své touhy unést a zabít malou holčičku a „zdokumentovat to“. Pak si dvojice psala o „zničených důkazech“ a Christian B. následně reagoval zprávou, v níž bylo jen „mm“.

Wolters v rozhovoru řekl, že to „mohla být narážka“. MM jsou iniciály Madeline McCannové, ale co přesně zpráva znamená zatím není jasné. „Samozřejmě je to pro nás důležité. Mohl by to být dílek do velké skládačky,“ dodal.

Christian B. si v současné době odpykává sedmiletý trest za brutální znásilnění důchodkyně v Portugalsku v přísně střežené věznici známé jako „Alcatraz severu“ v německém městě Oldenburg.

Příští rok by ho měl čekat další soud. Je obviněn z pěti trestných činů, včetně tří znásilnění a dvou sexuálních útoků na děti. Pak by údajně mohl přijít na řadu soud ohledně případu pohřešované Maddie. Z jejího únosu zatím ale obviněn nebyl. Wolters řekl, že kriminalisté v tuto chvíli mají pouze jediného podezřelého a dívenka podle policie zemřela před lety v Portugalsku.