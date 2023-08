Váhy

Pomalu se dostáváte do správného pracovního tempa a moc vám to svědčí. Nadřízený je s vámi naprosto spokojený a je možné, že vám nabídne spolupráci na významnějším projektu. Jděte do toho po hlavě. Energii na to máte a nemusíte se ničeho obávat.