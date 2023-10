Táta Libor údajně ubodal kamaráda Edu: Měl psychické problémy po autonehodě?

Kurýr Libor se sám stará o desetiletého syna, kterého matka opustila. Nikdo z okolí ho nevnímal jako agresora, všichni ho měli za usměvavého a milého chlapa. S Eduardem se navíc roky velmi přátelili. Eda měl dokonce kamarádovi půjčit větší obnos peněz. Podle informací webu Nový Čas ale Libor špatně investoval a půjčené peníze nevracel. Došlo to údajně tak daleko, že mu Eda hrozil soudem.

Zkrat a psychické problémy?

Minulý pátek se muži setkali na parkovišti na sídlišti Hliny kolem devatenácté hodiny. Podle sousedů mezi nimi došlo k hádce. Libor pak vytáhl nůž a kamarádovi měl zasadit jedenáct bodnořezných ran do krku a obličeje. Pak se pokusil zahladit stopy. Doma se umyl, nůž zabalil do igelitky a hodil do řeky. Zřejmě ho ale dohnalo svědomí, na policii se totiž nakonec sám přihlásil a k činu se přiznal. Hrozí mu dvacetiletý trest nebo i doživotí.

O desetiletého syna Liborka se nyní stará matka útočníka s manželem. Právě ona svého syna viděla krátce před vraždou. „Byl naprosto v pořádku, nebyl rozrušený ani naštvaný, rozloučili jsme se s úsměvem,“ nechápe žena. Blízcí jsou přesvědčeni, že muselo jít o zkrat. Nůž u sebe jako kurýr vozil běžně. V poslední době měl prý psychické problémy, protože měl v Česku autonehodu, při které se vážně zranilo několik lidí.

Co se stalo, nechápou ani příbuzní Eduarda. „Velmi mě to šokovalo. Především to, kdo to udělal,“ svěřil se jeden z nich TV JOJ. „Občas jsme se s ním a s Edou sešli na pivo. Nečekali jsme, že se něco takového stane,“ dodala další příbuzná oběti.