Šílenec měl zavraždit Marii (†78) přímo na hřbitově: Podle svědků na důchodkyni šlapal!

Ve čtvrtek ráno se osmasedmdesátiletá Marie z Lučence vydala na svou obvyklou cestu na hřbitov, kde chtěla zalít květiny a věnovat pár chvil ticha zesnulému manželovi, který před časem zemřel. Domů už se seniorka nikdy nevrátila.

Podle informací slovenského deníku Nový Čas se žena v blízkosti smuteční síně o čemsi dohadovala s místním podivínem Dušanem, kterého však osobně neznala. Chvíli poté muž stařenku napadl. „Zaléval jsem si tehdy akorát kávu. Hádali se. Bil ji jako nepříčetný. Slyšel jsem ženský i mužský křik. Nejprve ji silně rukama mačkal hlavu a pak na ni šlapal,“ popsal listu svědek Milan (67), který zná otce podezřelého Dušana.

Chorá doba

Ten se prý do Lučence jen před nedávnem vrátil z basy. Za co si ale ve vězení svůj trest odpykával, není jasné. Rozruchu na hřbitově si všimli zaměstnanci pohřební služby, kteří podle televize Markíza zavolali jako první záchrannou službu a policii. „My sice denně přicházíme v práci do kontaktu se smrtí, ale toto je něco jiného. Je to chorá doba,“ nenacházel slov pracovník.

Desítky úderů a kopanců

Po příjezdu na místo už záchranáři pomoct zraněné ženě nedokázali a seniorka svým zraněním na místě podlehla. Podezřelý Dušan zasadil podle slovenských médií ženě desítky úderů a kopanců. Z místa činu neunikl. Policie ho našla sedět v blízkosti těla oběti a v rukou měl údajně bibli.

„Krajský policejní vyšetřovatel zahájil v tomto případě trestní stíhání pro obzvláště závažný zločin vraždy. Vzhledem k probíhajícím procesním úkonům nelze více informací poskytnout. Bližší informace uvedeme hned, jak to procesní situace dovolí,“ uvedla k incidentu krajská policejní mluvčí z Banské Bystrice Mária Faltániová.