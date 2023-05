Policejní čin roku: Filip s Martinem postřelili šíleného vraha, dalšího o pár dní později dopadli

Šlo o jednu z nejbrutálnějších vražd v Olomouckém kraji v loňském roce. Mladík (†18) v jednom z domů ve Velkých Losinách brutálně ubodal svého o rok mladšího přítele. 150 kilový útočník ho ubodal noži a tyčí. První na místě byli policisté Filip Kříž a Martin Piták. Ti po vrahovi museli začít střílet, ani to ho ale nezastavilo. Tento a další zásah byl oceněn jako čin roku.

K útoku ve Velkých Losinách na Šumpersku došlo 28. října loňského roku. Sousedé na místo volali policii kvůli hádce mezi dvěma muži s tím, že se dvojice pere. Když ale na místo přijela dvojice policistů ze šumperského obvodního oddělení Filip Kříž a Matin Piták, spatřili krvavou spoušť.

Osmnáctiletý útočník svého o rok mladšího přítele brutálně ubodal noži a umlátil tyčí. „Na chodbě narazili na kaluže krve, které se postupně zvětšovaly. V patře nalezli neznámou ležící osobu a nad ní klečel asi 150kilogramový muž. Policisté muže marně vyzývali v zanechání jednání. V tom zhaslo světlo a po rozsvícení se již muž se železnou tyčí blížil k policistům a vykřikoval, aby jej zastřelili,“ popisují s odstupem času policisté.

Policistovi Martinu Pitákovi pak nezbylo nic jiného, než vytáhnout svou služební zbraň a začít střílet. „Praporčík Piták mířil velmi přesně a muže postupně trefil do obou paží. I přes tato zranění byla pacifikace téměř nemožná a pomohly až dorazivší posily,“ dodali. Zpacifikovat se nezastavitelného muže podařilo i s pomocí policejního psa. Po převozu do nemocnice mladík (†18) zemřel na selhání organismu po silné intoxikaci. Podle informaci Blesku to byl častý uživatel houbiček a jiných návykových látek.

Olomoucký kraj v loňském roce zasáhlo několik brutálních vražd. Dalším případem, u které byla zmíněná policejní dvojice, se stal v Postřelmově. Devatenáctiletý vnuk se v rodinném domku pokusil zabít svého dědečka a jeho známého. Použil k tomu lovecký nůž.

Vraždu si dopředu naplánoval, v domě zaútočil prakticky zároveň na svého dědečka (72) a jeho kamaráda (65). Starší z nich utrpěl mnohočetné bodnosečné rány na celém těle a skončil v nemocnici s masivní krevní ztrátou.

Zadržení opět provedli Pitkák s Křížem. „Tito dva policisté jen 5 dní po této strašlivé události aktivně zareagovali na vyhlášené pátrání a velmi rychle vypátrali nebezpečného pachatele podezřelého z dvojnásobné vraždy, kterého za použití hrozby střelné zbraně zadrželi,“ dodávají policisté.

Ačkoliv si oba prošli během velmi krátké doby zásahy, na které patrně ani jeden z nich nezapomene, dokázali včasně reagovat. Jejich zásahy na každoroční anketě konající se na Pražském hradě ocenili jako čin roku.