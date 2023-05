Turista Petr Č. zemřel na Zélandu? Už jednou unikl smrti v řece! Dramatická záchrana vrtulníkem

Petr Č. dorazil na Nový Zéland letos 24. března. Vydal se na několik měsíců dlouhou cestu z jižního cípu Nového Zélandu až úplně na sever země. Trek Te Araroa je známý svou krásou i náročností.

Petr se během cesty s přáteli na sociální síti Facebook pravidelně dělil o své zážitky. „Tak jsme tady, povedlo se. Mám tady s sebou parťačku Rozárku,“ popsal v prvním videu z cesty. Doprovázela ho plyšová kamarádka připevněná na popruhu velkého batohu.

Petr ve videu zmínil i GPS zařízení, které mu mělo pomoci v případě nouze. „Pořídil jsem si takovou věc, která není úplně levná a máte ji u sebe, a když se cokoliv stane, tak ji zmáčknete,“ vyprávěl Petr. Zařízení pak mělo zalarmovat záchranné složky a přesně pro ně lokalizovat Petrovu polohu. Samotná cesta se českému turistovi i přesto zřejmě stala osudnou.

Podle cestovatelů, kteří mají s trasou zkušenosti, jde v tomto období o velmi náročnou výzvu. Vodní toky jsou totiž rozvodněné, je proto velmi nebezpečné pokoušet se je překročit.

Tohle bude můj konec!

Cesta se Petrovi začátkem dubna velmi zdramatizovala, už tehdy podle vlastních slov málem přišel o život. Na trase panovalo špatné počasí, řekou se valila voda a dala se jen těžko přebrodit. Jeden z místních ho před další cestou dokonce varoval. „Dostal jsem se do místa, kde jsem se snažil slézt k vodě, byl jsem sedm metrů nad vodou. Pak mi ujely nohy tak, že jsem visel ve vzduchu,“ popsal dramatické momenty ve videu.

Petr se stihl na poslední chvíli zachytit stromečku na břehu. Dolů do rozbouřené řeky ho ale táhl těžký batoh. „Jednou rukou jsem se snažil sundat bágl, pak jsem si přehmátl a sundal i druhý popruh. Pak padl do řeky a okamžitě zmizel,“ uvedl Petr s tím, že se po pěti minutách s vypětím všech sil vyškrábal na pevný povrch. „Ve chvíli, kdy jsem tam visel, tak jsem poprvé cítil, že jde do tuhého a že to bude můj konec,“ přiznal si.

Několik minut pak zmateně pobíhal po okolí, než si zavolal lokalizačním zařízením pomoc. „Za hodinu a půl přiletěl vrtulník,“ řekl Petr. Záchranáři ho následně transportovali na letiště. Jelikož v batohu měl všechny věci, přišel o vše kromě telefonu a oblečení, které měl na sobě. I přes tuto náročnou situaci se ale o pár dní později vrátil na cestu.

Na svém Facebooku se naposledy ozval 1. května, naposledy byl viděn o tři dny později. Jeho pohřešování nahlásila kamarádka Eva S., která s ním byla v občasném kontaktu. Do akce se vydalo několik záchranných týmů i s pátracími vrtulníky. Místní policisté uvedli ve středu 17. května, že v oblasti našli mrtvého muže, podle nich jde zřejmě o Petra Č., ačkoliv oficiální identifikace ještě neproběhla.