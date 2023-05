Mladí milenci (†16) zemřeli brutální smrtí! Dostali se do křížku s drogovým dealerem

Šestnáctiletí milenci Suraphltchaya Khamsa a Woramet Ben Taota byli naposledy viděni společně 6. května, kdy je zachytily kamery, jak jedou na skútru z návštěvy dívčina dědečka. Chlapec miloval motocyklové závody, ve kterých se mu dařilo a mnoho jich vyhrával. V Thajsku žil posledních několik let jen s matkou. K ní domů se už ale nevrátí.

Druhého dne ráno byl mladík nalezen mrtvý v lesíku v okrese Ban Than nedaleko místa, kde dvojici zachytily kamery. Podle informací deníku The Mirror Worametovu smrt způsobily tupé rány do hlavy a chlapec měl krev po celém obličeji. V blízkosti těla byla nalezena i taška s osobními věcmi, telefon, ale peníze chyběly.

Je to čiré zlo

Zdrcený otec zavražděného chlapce Steven Graham (60) krátce po nálezu těla přiletěl z rodného anglického Sussexu do Thajska, aby pomohl s vyšetřováním. Podle otce za vraždou stojí čtyřiačtyřicetiletý drogový dealer Chaiwat Boonkarin, kterého mladí milenci znali už pár let. „Chci ho toho chlapa udusit. Je to čiré zlo, zmetek,“ vyjádřil se otec zavražděného teenagera.

K Worametově vraždě se policii skutečně Boonkarin doznal. Podle něj měl s mladou dvojicí problém kvůli drogám. „Vrah byl rozzlobený, protože zjistil, že Worament si nechává drogy pro sebe a svou přítelkyni. Následně oběť několikrát udeřil tyčí, dokud chlapec nezemřel,“ uvedl velitel provinční policie Lampang, Mongkol Sampawapol.

K vraždě dívky se nepřiznal

Boonkarin byl teprve před nedávnem propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za sexuální zneužívání. Policie vzala dealera do vazby. Boonkarin opakovaně odmítá, že by byl jakkoliv zapleten do smrti Suraphltchayi Khamsy. Podle kriminalistů došlo mezi trojicí k rozepři kvůli drogám a vztahům, v nichž si vrah na náctiletou dívku zřejmě dělal nároky. Suraphltchaya ale udržovala vztah se zavražděným teenager.

Ani ona však smrti neunikla. Dívčino tělo bylo nalezeno druhý květnový víkend bez známek života jen několik desítek metrů od místa, kde náhodný kolemjdoucí objevil tělo jejího přítele. „Máme podezření, že za obě vraždy je odpovědný jeden podezřelý. Policie však bude i nadále prověřovat úmrtí, aby prověřila, zda do toho nebyl zapojen někdo další,“ doplnila thajská policie.