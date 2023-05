Totožnost sériového vraha Zodiaca odhalena? Podle vyšetřovatelů vraždil armádní veterán!

Sériový vrah Zodiac terorizoval okolí amerického San Francisca mezi lety 1966 a 1977. Zavraždil pět lidí, ovšem on sám prohlašoval, že na svědomí má daleko víc obětí! Policistům se vraha nikdy nepodařilo dopadnout. Případ sériového vraha tak patří mezi nejslavnější a největší záhady kriminalistiky. Nicméně to by se teď mohlo změnit. Vyšetřovatelé údajně totožnost sériového vraha odhalili!