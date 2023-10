Dopustili se těch nejhorších zločinů: Tito šílenci znásilnili a zavraždili nevinné děti

Vrah Ervín Bobek byl odsouzen k 20 letům ve vězení. | reprofoto Tv Nova

Tělo desetiletého Filipa našli v říjnu 1992 dělníci ve sklepě v pražských Vršovicích. Tou dobou už po chlapci zoufalý tatínek bezvýsledně pátral. Filip byl bezproblémový a dobře se učil, nepředpokládalo se, že by z domu utekl.

Po nálezu těla bylo kriminalistům jasné, že byl klučina zavražděn. Pachatel ho usmrtil bodnou ranou do hrudníku, na ostatcích byly zbytky spermatu. Bohužel policisté neměli žádnou stopu, která by vedla k pachateli. Vypadalo to, že vražda Filipa zůstane nevyřešená. Nakonec jim pomohla velká náhoda.

V prosinci téhož roku brněnští kriminalisté vyslýchali jistého Ervína Bobka kvůli únosu miminka. Bobek měl velmi nízké IQ a vypovídal chaoticky. Při výslechu se pak nečekaně přiznal k vraždě Filipa. Nebýt toho, policisté by ho zřejmě nikdy nedopadli.

Uvedl, že během návštěvy Prahy potkal na Žižkově chlapce, kterému nabídl ovocné víno a nalákal ho do sklepa. Tam ho začal osahávat, protože se Filip bránil, bodl ho do hrudníku. Po vraždě Bobek zahodil nůž do koše a z Prahy odjel.

Ervín Bobek byl nakonec odsouzen na 20 let vězení a po odsouzení uvedl, že se za mříže těší.