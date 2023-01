Šílený policista David (48) mučil a znásilňoval ženy: Děsivé detaily krutého týrání

Británii šokoval případ šíleného policisty Davida Carricka, který roky krutě týral a znásilňoval ženy. Carrick se přiznal k devětačtyřiceti sexuálním zločinům na dvanácti různých ženách. Jedna z obětí se rozhodla veřejně o hrůzách promluvit a popsala, k čemu ji zvrácený policista nutil. Znásilnil ji a močil na ni, zatím co plakala!

U policie David Carrick sloužil jako výše postavený důstojník. V letech 2000 až 2021 se měl ale dopustit otřesných činů. S ženami se seznamoval prostřednictvím aplikace Tinder a na setkání jim ukázal policejní odznak, čímž u nich vzbudil důvěru. Pak ale přišlo peklo.

Jedna z žen nyní pro The Sun detailně popsala Carrickovo týrání, které snášela dlouhých pět let. Přeživší (termín nahrazující obvykle užívané slovo oběť, protože nemá tolik negativních konotací, pozn. red.) popsala, že byla příliš vyděšená a měla strach se komukoli svěřit. Myslela si, že je jediná, ke které se takto choval, o dalších ženách neměla tušení. Když jednou Carickovi řekla, že vše oznámí na policii, odvětil jí: „Já jsem policie, myslíš, že ti bude někdo věřit?“

Znásilnění i psychický teror

Žena pracovala jako profesionální uklízečka a policista se s ní domluvil, aby k němu jednou týdně chodila uklízet. „Nutil mě, abych při tom byla nahá. Bylo to ponižující, ale on si zjevně užíval to, že se cítím poníženě,“ popsala.

Zvrácený policista ji v osobní komunikaci oslovoval jako otrokyni nebo služebnici a nadával jí do vesnických idiotů. Žena mu musela uklízet, nakupovat a vyzvedávat ho v hospodě, když byl opilý, když odmítla, začal být násilnický. „Řekl mi, že mám dělat, co se mi řekne. Dal by mi bezdůvodně facku.“

Podle přeživší Carrick také pil velké množství alkoholu, zvládl vypít šest lahví vína v krátkém časovém sledu, a když dopil skleničku, třepal s ní, aby mu žena dolila.

Kromě psychického teroru sadistický policista i znásilňoval a škrtil ji tak, že se málem udusila. Jednou ji znásilnil a poté ji donutil jít do sprchy, kde na ni močil, zatímco ona plakala a zvracela. „Málem jsem se udusila vlastními zvratky, on by mě klidně nechal.“