Štír

Nadřízeného příjemně překvapíte, tudíž očekávejte super odměny k výplatě, dokonce i povýšení. Pakliže se vám podaří udržet super tempo až do konce měsíce, počítejte s výrazným postupem. Hlavně neusínejte na vavřínech a nezpychněte. To by byl konec.