Elitní policista (48) roky znásilňoval a týral ženy: Oběti hledal na seznamkách

Británii otřásl případ, který se týká jednoho z policejních detektivů. David Carrick (48) měl zneužívat svého postavení policisty k týrání žen. Své oběti hledal převážně na seznamkách. Ženy brutálně znásilňoval, zakazoval vídat jejich děti, přikazoval jim, co si mají obléci či co mají jíst.

U policie David Carrick sloužil jako výše postavený důstojník. V letech 2000 až 2021 se měl ale dopustit otřesných činů. Své pozice detektiva podle informací BBC zneužíval k tomu, aby získal naprostou důvěru žen, s nimiž se seznámil na seznamkách jako Tinder či Badoo a naprosto ovládl jejich životy.

Ženy zastrašoval a psychicky týral. Svým obětem přikazoval, co si mají oblékat, co mají jíst, kde mají spát a zakazoval jim mluvit s jejich dětmi. Oběti se bály obrátit na policii, jelikož jim tyran říkal, že jim nikdo neuvěří. Jeho jednání tak zůstalo bez povšimnutí víc než sedmnáct let, dokud jedna z jeho obětí nenašla odvahu a neobrátila se na policii.

V říjnu roku 2021 kontaktovala policii a Carricka zatkli. „Carrick zastával roli, v níž mu byla svěřena odpovědnost za ochranu veřejnosti, ale přesto přes 17 let ve svém soukromém životě činil opak. Je to muž, který dlouhodobě ponižoval, sexuálně napadal a znásilňoval ženy,“ uvedla prokurátorka Jaswant Narwalová.

Kromě toho, že své oběti psychicky trýznil, několik z nich brutálně znásilnil. Podle BBC se přiznal až k 24 případům znásilnění. Narwalová uvedla, že ve své čtyřiatřicetileté praxi, se s žádným takovým případem ještě nesetkala. Carrick působil na velitelství parlamentní a diplomatické ochrany, kde měl pracovat i vrah Sarah Everardové.

Detektiv Iain Moor uvedl, že Carrick jednu ze svých obětí donutil, aby vlezla do malé skříňky pod schody v jeho domě. „Viděl jsem velké přepravky pro psy,“ dodal Moor s tím, že detaily případu jsou opravdu otřesné. „To, že se Carrick mohl stát nejen policistou, ale zůstat ve službě tak dlouho, zatímco páchat tyto hrozné zločiny na ženách, je děsivé,“ uvedla Harriet Wistrichová z centra zabývajícího se právy žen.