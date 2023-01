Napadený zůstal nehybně ležet na zemi, trojici to však nijak nezabránilo v odchodu. Incidentu si všimli pracovníci z dohledového centra městské policie, kteří k hlavnímu nádraží okamžitě vyslali hned dvě hlídky. délka: 01:10.07 Video Video se připravuje ... Muž napadl jiného v Brně v podchodu: Prý ukradl jeho kamarádovi kytaru Městská policie Brno

„Sanitka je na cestě," řekl jeden ze strážníků napadenému. I přes krvavou stopu se nakonec ukázalo, že má jen roztržený ret.

Prý ukradl kamarádovi kytaru

Jedna dvojice strážníků pomohla zraněnému, druhá zamířila ke vchodu do podchodu za útočníkem (44). „Ten strážníkům přiznal, že o sedmnáct let mladšího muže skutečně napadl. Důvodem prý bylo to, že údajně před půl rokem ukradl jeho kamarádovi kytaru,“ uvedla mluvčí městské policie Markéta Skřivánková. „Já jsem ho poznal," dušoval se mstitel.

Muž se však záhy začal chovat arogantně a tak nakonec skončil v poutech. Po příjezdu republikové policie a ověřování osobních údajů se navíc ukázalo, že je celostátně hledanou osobou.