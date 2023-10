Dívka (13) se pokusila o sebevraždu: Záchranářka popsala dramatický boj o život

Péče o duševní zdraví je bohužel stále poměrně opomíjená oblast. Přitom u mladších ročníků i u dětí jsou deprese, úzkosti i další psychické obtíže velmi časté. Záchranářka a mluvčí ASČR Petra Homolová zveřejnila smutný příběh, u něhož v minulosti záchranáři zasahovali.

Teprve třináctiletá dívka se pokusila vzít si život. Chtěla se oběsit. „Na místě probíhala laická resuscitace. Od kol našich vozů létaly jiskry. Boj o mladý život nabíral obrátky,“ popsala dramatické momenty mluvčí. Dívka byla nakonec převezena vrtulníkem do motolské nemocnice.

„Jakou radost a jaké štěstí pociťovala posádka, které přišla matka se svou znovuzrozenou dcerou poděkovat, je nezprostředkovatelné,“ uvedla Homolová. Tento příběh naštěstí dopadl dobře. Bohužel ne všechny případy mají šťastný konec a péče o psychické zdraví by se rozhodně neměla zanedbávat.

„Těch výjezdů k mladistvím a dětem je hodně, nejsou to jenom sebevraždy, ale i například úzkosti, sebepoškozování, deprese,“ řekla Blesku mluvčí s tím, že podle ní situaci velmi negativně ovlivnily covidové roky, ale i například probíhající válka na Ukrajině.

Psychiatrička Alena Večeřová Procházková o tomto problému nedávno promluvila v Epicentru Blesk Zpráv. Uvedla, že dětská psychika je citlivá, a tak to, co by dospělí vnímali jako běžný stres, může pro mladé lidi být mnohem obtížnější. Psychiatrička také zdůraznila, že rodiče by měli být pozorní k varovným signálům, které mohou naznačovat, že jejich dítě má psychické problémy. Mezi tyto signály patří změny v chování, útlum, úbytek hmotnosti, nezájem o jídlo a problémy se spánkem. Celý rozhovor si můžete poslechnout zde.

Pokud máte psychické potíže, či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.

