Tereza H. popsala zkušenost s drogami: Tancovala jsem u tyče bez kalhotek, pervitin jsem brala téměř půl roku!

„Cigarety jsem začala kouřit už ve 13 letech,“ přiznala svým fanouškům v nejnovějším videu na platformě Herohero Tereza H. I když to její rodiče zjistili, rodačka z Uherského Hradiště si nedala říct a kouřila i nadále. Po čase se k cigaretám přidala i marihuana. „Vím, že to je špatné, ale kdo to někdy nezkusil, že,“ konstatovala Tereza.

Ve dvaceti letech ale přišla další zkušenost s drogami. Jako společnice vyzkoušela v Belgii i tvrdší narkotika. „Nevím už přesně, co to bylo, ale myslím si, že to byl pervitin, který byl asi namíchaný s kokainem,“ šokovala Češka. Po nějaké době se jí přitížilo a zavolala tehdejší přítelkyni, zda jí nemůže pomoci. „Sára dojela, profackovala mne, a místo aby mi řekla, že to byl můj první klient a že už to stačilo a jedeme domů, narýsovala mi další lajnu a tu jsem si měla dát, aby se mi udělalo líp,“ vysvětlila Tereza.

Byla jsem jako zvíře!

Do té doby se podobné akce prý opakovaly velmi málo a nárazově. „Dávala jsem si něco příležitostně, jen abych spíš netrhala partu,“ popsala Češka. Situace se ale změnila poté, co Tereza znovu odletěla do Belgie a následně i Pákistánu. Při několikáté návštěvě Belgie Tereza užila znovu pervitin a přihodila k tomu i extázi. „Byla jsem jak zvíře. Bylo to katastrofální. Teď kdybych viděla nějaké video, tak se hanbou propadnu,“ přiznala se žena.

Tereza se svěřila i s tím, že si jednou pod vlivem drog na párty sundala kalhotky a udělala si z nich gumičku do vlasů. Pak začala dokonce tancovat u tyče. „Lidé si mě natáčeli, tleskali, a až potom mi došlo, že jsem neměla ty kalhotky,“ uvedla Češka. Dodnes je prý ale přesvědčena, že jí někdo asi hodil něco do pití.

Závislá jsem nebyla

Po návratu do rodné vlasti si Tereza rozhodla užívat a drogy brala pravidelně. „Pamatuji si, že jeden čas jsem to (pervitin, pozn. redakce) brala půl roku v kuse,“ šokovala přiznáním žena. Druhým dechem ale dodala, že byly dny, kdy se bez drog ber problémů obešla, a že zpětně ví, že závislá nikdy nebyla.

„Pokaždé to byl asi pervitin, heroin jsem nikdy neměla. Což je paradox, když mě s ním pak chytili na letišti,“ udělala si sama ze sebe legraci Tereza. „Vím, že už se to nikdy nevrátí. Drogy bych si už nedala. Nedoporučuji to, není to taková sranda,“ varovala Češka fanoušky.