Při zemětřesení v Maroku zemřelo na 2500 lidí: V troskách se narodilo miminko!

Maroko v pátek 8. září zasáhlo zemětřesení o síle 6,8 stupně Richterovy škály. Bylo nejsilnější, jaké severoafrická země zažila za posledních 100 let. Prvotní otřesy poškodily budovy ve velkých městech a od Rabatu po Marrákeš vyhnaly lidi v panice do ulic, kde někteří spali ještě v noci na neděli. Svědci promluvili o tom, že se země třásla dvacet sekund a zoufalí lidé se své blízké snažili vyhrabat z trosek vlastníma rukama. Lidé zůstali bez jídla, vody a elektřiny. Jen chvíli po úderu zemětřesení v nemocnici přišlo na svět malé miminko.

Při zemětřesení v Maroku zemřelo téměř 2500 lidí. Tisíce lidí utrpěly zranění. Poslední zemětřesní s katastrofálními následky zažila země v roce 1960 v přístavním městě Agadir, obětí v Maroko bylo tehdy na 12.000. Úřady poté změnily nařízení týkající se výstavby budov v Maroku. Nejvíce obětí je však patrně ve vesnicích v pohoří Velký Atlas, kde mělo v hloubce 18 kilometrů zemětřesení ohnisko.

Nedostatek jídla a vody

Muhammad se svou rodinou bydlel v obci Amizmiz, která leží zhruba 55 kilometrů jižně od Marrákeše. „Když jsem ucítil, jak se země třese pod nohama a dům se naklání, utíkal jsem, abych dostal ven děti. Moji sousedé to ale nedokázali,“ uvedl pro televizi Sky News Arabia. Montaser Etri obýval dům ve vesnici Asní, která se nachází vedle epicentra zemětřesení. Silné otřesy většinu domů srovnaly zcela se zemí. „Zem se třásla asi dvacet sekund,“ uvedl Hamid Afkar, který žil poblíž města Taroudant.

Jak uvádí katarská televize Al Jazeera, v obci Moulay Brahim, jenž se nachází zhruba 40 kilometrů jižně od Marrákeše, obyvatelé vlastníma rukama vyhrabávali mrtvé ze sutin. „Ztratili jsme své domy a ztratili jsme své blízké,“ uvedl Yassin Boumghar. „Nemáme jídlo. Nemáme vodu. Nefunguje elektřina,“ dodal.

Strach a pláč

Zemětřesení zasáhlo i Marrákeš. Historické centrum, které je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, bylo zničeno. Zemětřesení poškodilo i slavnou mešitu Kutubíja, která pochází z 12. století. Obyvatel Marrákeše Khadijah Satou uvedl, že když zemětřesení udeřilo, netušil, co se děje. Ležel už v posteli a pomalu usínal, když se pokoj začal třást. „Slyšel jsem lidi křičet a pak mi došlo, že je to zemětřesení,“ uvedl a dodal, že rychle začal utíkat ven. Schodiště se ale třáslo a chvíli si myslel, že to nezvládne. „Lidé plakali, byli vyděšení a navzájem se objímali. Minulou noc jsme spali na zahradě. Jsem traumatizován. Nemohu jít zpět domů,“ řekl. Na sociální síti X (dříve Twitter) se objevilo svědectví ženy z Marrákeše, která při zemětřesení přišla o manžela a čtyři děti.

Svět obletěla i zpráva o novorozeném miminku, které přišlo na svět po zemětřesení. „Miminko se narodilo poté, co udeřilo zemětřesení,“ uvedla lékařka pro New China TV s tím, že bylo nutné provést císařský řez. Navzdory následným otřesům porod proběhl v pořádku a maminka i novorozené dítě jsou v pořádku.