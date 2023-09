Zmatek kolem pomoci Maroku: Češi neodrželi souhlas vyslat záchranný USAR tým, hasiči zůstávají doma

Čeští hasiči nevyšlou speciální USAR týmu do Maroka zasaženého zemětřesením.„Vzhledem k faktu, že Česká republika dosud neobdržela souhlas marocké strany pro nasazení záchranného týmu, s jeho vysláním v současné době, resp. dnes nepočítáme. Stále ale zůstáváme v pohotovosti,“ sdělila novinářům mluvčí hasičů Martina Götzová. USAR (Urban Search and Rescue) tým se specializuje na vyhledávání v sutinách.

"Pokud přijde v následujících dnech ze strany Maroka žádost i jiného charakteru, např. o poskytnutí materiální humanitární pomoci, její posouzení proběhne standardním způsobem i ve spolupráci s dotčenými ministerstvy, zejména pak s ministerstvem vnitra, ministerstvem zahraničních věcí a ministerstvem obrany," uvedla v pondělí odpoledne Götzová.

Hasiči čekali na souhlas marocké strany do 16:00. „Do této doby máme také k dispozici leteckou přepravu prostřednictvím Armády ČR v takovém rozsahu, jako bylo dohodnuto včera (2x CASA, 1x Airbus),“ uvedla již dříve Götzová. V USAR týmu by podle dřívějších informací mělo být zhruba 70 lidí.

Podle mluvčí se v podobné situaci jako český tým ocitli i záchranáři z dalších evropských zemí, například Francie, Německa, Nizozemska nebo Itálie.

"Marocké orgány podle prohlášení místního ministerstva vnitra stále provádějí posouzení potřeb na místě, na tomto základě už reagovaly na nabídky podpory ze strany Španělska, Kataru, Spojeného království a Spojených arabských emirátů," uvedla mluvčí.

"S postupem zásahových operací by se mohlo vyvíjet i vyhodnocení případných dalších potřeb postižené oblasti a ministerstvo tak nevyloučilo, že se s žádostí o jinou formu pomoci neobrátí i na další země. V obdobné situaci jako Česká republika se nyní nachází záchranné týmy z Francie, Německa, Nizozemí, Portugalska, Švédska nebo Itálie, které také nabídly svou pomoc, dodala mluvčí.

České velvyslanectví v Rabatu informovalo Maroko, že tým je připraven odletět do čtyř hodin od získání povolení. Český velvyslanec v Maroku Ladislav Skeřík dnes řekl Radiožurnálu, že jedním z problémů mohou být neprůjezdné silnice k nejvíce postiženým oblastem v horách. Povolení k příletu podle něj zahraniční záchranáři zřejmě nedostali proto, že ještě není možno se k nejvíce postiženým oblastem dostat. „Vláda pracuje velmi intenzivně na tom, aby tyto silnice zprůjezdnila,“ dodal.

Zemětřesení zasáhlo centrální Maroko v pátek večer a podle dosavadních údajů v jeho důsledku zemřelo nejméně 2122 lidí a minimálně 2421 lidí utrpělo zranění. Zemětřesení v Maroku mělo sílu 6,8 stupně, bylo nejsilnější, jaké severoafrická země zažila za posledních 100 let.