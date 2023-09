Tragédie v dovolenkovém ráji: Alžírská pobřežní stráž zastřelila dva muže na vodních skútrech!

Marocké letovisko Saidia je pro své krásné pláže nazývána Modrá perla a dlouhodobě patří k těm nejvyhledávanějším v celé zemi. Oblast Saidy je hojně navštěvována i českými turisty, kteří si sever Afriky v posledních letech oblíbili. Oblast je ovšem v těsné blízkosti hranic s Alžírskem, se kterým Maroko nemá nejlepší vazby. Hranice obou zemí je už téměř třicet let uzavřená.

Podle deníku Morocco World News došlo před pár dny nedaleko hranic obou zemí k velkému neštěstí. Skupinka čtyř turistů se vydala na moře na motorových člunech. Nikomu ze zúčastněných ale bohužel asi nedošlo, že se už pohybují ve vodách sousedního Alžírska. V momentě, kdy osoby zahlédla tamní pobřežní stráž, začala ihned střílet.

„Viděl jsem bratra, jak s pohraničníky mluví. Pak jsme se otočili zpět a najednou jsme zezadu uslyšeli střelbu. Zasáhla bratra. Jeho bezvládné tělo se poté zřítilo do vody, “ popsal neštěstí Mohammad Kissi, jeden z přeživších.

Všichni čtyři muži měli buď marocký, nebo francouzský pas. Podle bratra zesnulého Bilala Kessiho, si kamarádi uvědomovali, že je zřejmě mořský proud odnesl dál, než kam měli namířeno. Chtěli proto požádat alžírskou pohraniční stráž, která se k nim blížila, o pomoc. Ta ale začala střílet.

Palbu nepřežili dva ze čtyř výletníků. Třetího stráž zadržela. Kissi si zachránil život tím, že skočil do moře a plaval. „Nechal jsem na vodě skútr a plaval jsem zpět do Saidy. Tam jsem se setkal s marockou královskou stráží a všechno jsem jim řekl. Pak šli zjišťovat, co se stalo,“ uvedl bratr zastřeleného muže.