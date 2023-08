Zátah na fanoušky směřující na festival v Milovicích: Policie v autobuse objevila hromadu drog

Fotografie a video kolující na sociální síti X (dříve Twitter) odstartovaly velkou debatu. Šlo o zásah policie na autobus mířící na festival v Milovicích. Policie u jednoho z cestujících našla velké množství drog, některé se nepodařilo zatím ani identifikovat. Kontrole předcházelo seřazení cestujících do řady a prohlídka psem celníků.

Policie při kontrolách, které souvisejí s hudebním festivalem v Milovicích, odhalila u cizince větší množství drog. Některé z nich se nepodařilo na místě detekovat a musely být převezeny na expertizu. Dosud zahájila trestní řízení v téměř 20 případech, u všech se jednalo o držení většího množství drog. Policisté o tom informovali na sociální síti X.

Policie na síti reagovala na příspěvky některých uživatelů o důkladných kontrolách cestujících v autobuse, který zajišťoval kyvadlovou dopravu mezi Milovicemi a festivalem. „Společně s Celní správou jsme obdrželi informace o cizinci, který měl mít u sebe větší množství drog. Tato informace se potvrdila a kromě 'známých' látek (extáze, pervitin, kokain) jsme objevili i takové, které na místě nešlo detekovat, a byly proto zajištěny a převezeny na expertizu,“ uvedla policie. Na místě byla přítomna i psovodka se zjevně speciálně vycvičeným psem na vyhledávání drog.

Dosud kriminalisté zahájili trestní řízení v téměř 20 případech, ve všech se jednalo o držení většího množství drog. „Zkušenosti z minulých let jsou obdobné a naším úkolem je prověřovat jakékoliv protiprávní jednání, speciálně pokud nás na něj někdo upozorní,“ doplnili.

Během kontrol souvisejících s festivalem policisté už ve čtvrtek zadrželi uprchlého vězně a řešili několik přestupků. Festival Let It Roll, kterého se účastní tisíce lidí nejen z ČR, potrvá do neděle.