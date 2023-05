Vandal si spletl vlajky Písku a Ukrajiny! Lidé neznají vlajku svého města, klidní vášně místostarosta

O víkendu v Písku u ZŠ T. G. Masaryka, kde je památník věnovaný 4. obrněné divizi americké armády, vandal strhl a zmuchlal městskou vlajku. „Je ve žlutomodrých barvách, podobně jako ukrajinská, a lidé si ji pletou. Už opakovaně jsme to uváděli na pravou míru, že na radnici visí městská vlajka,“ řekla uvedla Petra Měšťanová z písecké radnice.

Lidé neznají vlajku svého města

Vášnivé reakce vyvolal také příspěvek města Písek na facebooku. Město zveřejnilo fotografie z vzpomínkových a pietních akcí k 78. výročí konce druhé světové války, na některých z nich byla pochopitelně také vlajka města. Lidé ji opět chybně zaměňovali s ukrajinskou.

„Ukrajinská vlajka tam nemá co dělat,“ rozčilovala se na sociální síti Milada. Když ji ostatní uživatelé konfrontovali s tím, že jde o píseckou vlajku, žena reagovala pobouřeně. „Nemůžu znát vlajky všech měst v Česku,“ napsala.

Někteří lidé dokonce volají po tom, aby se vlajka změnila. „Prosím, nešlo by vlajku našeho města Písek maličko pozměnit? Třeba, že by tam byl erb nebo cokoli. Vadí mi, jak je zaměnitelná s vlajkou Ukrajiny a spousta lidí si to plete,“ napsala Kateřina.

Změnu však razantně odmítl místostarosta města Josef Soumar. „Vlajku od Augusta Sedláčka má město už od roku 1901 a rozhodně ji nebudeme měnit. Myslím si, že chyba je spíše v tom, že tito lidé ani pořádně neznají vlajku svého města,“ řekl Soumar pro iDnes.